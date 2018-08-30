30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurt da olduğu gibi Bandırma’da da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanındaki törende Garnizon Komutanı Alb. Selahattin Akalp’in coşkulu konuşması vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Garnizon Komutanı Alb. Selahattin Akalp, İlçe jandarma Komutanı Yzb. Mahir Mavi, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Garnizon Komutanı Alb. Selahattin Akalp “ Kurtuluşumuzun son adımları topçu ateşiyle başladı. Tarih en kahraman hikayesini yazmak için doğruldu. Anadolu ayağa kalktı. O güneş Kocatepe’den doğdu. Bugün dirilmek için ölmenin gerektiği gün oldu. Hepimiz bugün Mustafa Kemal olduk” dedi.

Anadolu Lisesi öğrencisi Gülseher Ertürk’ün okuduğu şiirin ardından tören Bandırma Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile sona erdi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenlerin ardından Kaymakam Günhan Yazar makamında tebrikleri kabul etti.