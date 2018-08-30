30 Ağustos Zafer Bayramı Edremit’te kutlandı

yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir’in Edremit ilçesinde de düzenlenen törenler ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Edremit’te düzenlenen törenler ile kutlandı. Törenler; Edremit Kaymakamlığı’nda Edremit Kaymakam Vekili Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Belediye Başkanı Kamil Saka ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in Kaymakamlık’ta tebrikleri kabulü ile başladı.

Ardından Şehit Hamdibey Meydanı’ndaki törenlere geçildi. Kaymakam Hüseyin Öner, 19.Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka tarafından Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Kaymakam Öner, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytaç, Belediye Başkanı Saka, törene katılan askeri birliklerin ve vatandaşların bayramını kutladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’na dair günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı bünyesinde görevli bir subay yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler okunurken Edremit Belediyesi’nin halk dansları topluluğunun gösterisi büyük beğeni topladı. Tören, öğrencilerin, askeri birliklerin yer aldığı tören geçişi ile sona erdi.