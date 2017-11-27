’34. Mühendislik Dekanları Konseyi’ Burhaniye’de toplandı

Mühendislik Dekanları Konseyi’ Burhaniye’de toplandı.

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Cemal Bölücek’in ev sahipliğinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda düzenlenen toplantıya, 80 bilim adamının katıldı. 2 gün devam eden konseyde bilim adamları, iyi mühendis yetiştirmenin yollarını konuştu.

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Tuncay Döver’in de içinde bulunduğu 80 konuk, ilçenin turistik yerlerini de gezme fırsatı buldu. Ören ve İskele sahiliyle Kazdağı’na da gezi düzenlendi. Burhaniye’yi beğendiklerini anlatan konuklar, okul müdürü Doç. Dr. Oğuzhan İlban’a örnek misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Bu güne kadar çok sayıdaki bilimsel toplantıya ev sahipliği yaptıklarını anlatan BUBYO Müdürü Doç.Dr.Oğuzhan İlban, ”Türkiye’nin değişik üniversitelerinden 80 mühendislik fakültesi dekanına ev sahipliği yaptık.Bun tarz toplantılar ilçemize değer katıyor. Çok yararlı bir toplantı olduğuna inanıyorum” dedi.