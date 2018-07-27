371. Kısa Dönem Erler yemin etti

Motorlu Piyade Tugayında 371. Kısa Dönem Erler düzenlenen tören ile yemin ettiler.

19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanlığı 371. Kısa Dönem Erler Yemin Töreni Edremit Ali Çetinkaya Kışlası’nda gerçekleştirildi. Tugay Komutanı Piyade Albay Osman Aytaç ev sahipliğinde yapılan törene Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel ve asker aileleri katıldı. Tugay Sancağının selamlanmasından sonra yemin törenine geçildi. Silah arkadaşları ile yemin eden 371. Kısa Dönem Erler daha sonra resmi geçit gerçekleştirdiler. Yemin eden erler daha sonra aileleri ile özlem giderdiler.