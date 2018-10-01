4 ayda bin 573 hayvan damı ilaçlandı

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, yaz sezonu boyunca gübrelik alanlarda ve hayvan barınaklarında bit, pire, kene, karasinek ve karasinek larva mücadelesine etkin şekilde devam etti. Balıkesir Büyükşehir'e bağlı 20 ilçe arasında sadece Burhaniye Belediyesi tarafından verilen hayvan barınakları ilaçlama hizmetleri kapsamında, Haziran-Eylül 2018 tarihleri arasında bin 573 barınağa girildi.

Haziran ayında ilçenin tüm merkez ve kırsal mahallelerinde bulunan hayvan barınaklarına yönelik ilaçlama çalışmalarına başlayan Burhaniye Belediyesi, yaz sezonu boyunca günde 1 mahallede ilaçlama yapmaya devam etti. Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Burhaniye'de, hayvan barınakları bit, pire, kene, karasinek ve karasinek larvasına karşı ilaçlandı.

Belediye tarafından yapılan ilaçlama çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Necdet Uysal'a teşekkürlerini iletti. Havaların ısınmasıyla birlikte yaz sezonu boyunca tüm merkez ve kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı ilçemizde sinek ve haşere mücadelesi vatandaşlarımız için büyük önem arz ediyor. İlçelerde dam ilaçlamaları genellikle belediyeler tarafından değil, şahıslar tarafından yapılıyor. Biz Burhaniye Belediyesi olarak vatandaşlarımıza bu konuda da destek vermeyi önemsiyoruz. Halkımız da bu çalışmalarımızdan dolayı oldukça memnun” dedi.