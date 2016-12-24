‘4 Mevsim Karesi’ ödül töreni yapıldı

Karesi Belediyesi’nin düzenlediği Balıkesir En Güzel Karesi ‘4 Mevsim Karesi’ 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması sergi ve Ödül töreni (BASAF) Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi, Çağdaş Sergi Salonunda yapıldı.

Karesi Belediyesinin düzenlediği, ‘4 Mevsim Karesi’ yarışmasının da ödül kazanan fotoğrafların sergilenmesi ve ödül alan fotoğraf sanatçılarına ödülleri Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki ve BASAF Başkanı Bahar Özmen tarafından verildi.

BASAF Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi, Çağdaş Sergi Salonunda yapılan ödül töreninde bir konuşma yapan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi’nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel faaliyetlerini ortaya çıkarmak için bu yarışmayı düzenlediklerini belirterek, “Kültür ve medeniyet kolay biriken şeyler değil. Zamanla insanların bir arada yaşayışıyla oluşan şeyler. Tabi sanat ve sanatçılara değer veren kültürler ve medeniyetler uzun soluklu olabilir. Çağımızda sanatın şekilleri farklı şekillerde değişiyor. Bir yandan ’Hünerli Eller’ ekibimizle BALMEK’le yaptığımız çalışmalarla unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı, sanatçılarımızı yaşatma gayreti içerisindeyken, aynı zamanda modern sanatlara da önem vermeye çalışıyoruz. ’Hiçbir şey bilmiyorsanız iyi taklit edin’ diyorlar. Biz de istiyoruz ki şehrimizin her yeri bir sanat eseriyle donansın, tarihi bilinsin, arşivleri olsun. Tabi ’Karesi’nin En Güzel Karesi’ ile başladığımız fotoğraf yarışması bu yıl ’Dört Mevsim Karesi’ temasıyla işlendi. Bütün fotoğrafçılarımızı davet ederek ulusal bir fotoğraf yarışması düzenledik. Bir önceki yarışmamızda Atlı Okçuluk çok etkili olmuştu. Şimdi zaman içerisine yayılmış, çekilmiş çok güzel fotoğraflarımız var. Bunlar kentin arşivini oluşturacak. Biz bunu takvimlerimizde kullanacağız, şehrin eserlerinde kullanacağız. Ben emeği geçen, bir karesi bile olan bütün fotoğraf sanatçılarımıza bu şehre katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yarışma işin latife tarafı. Biz istiyoruz ki fotoğrafçılık sanatını destekleyelim. Onlar eserlerini teşhir edebilsinler. Gözle görülen marifet iltifata mazhar. İnsanlar marifetlerini gösterebilsinler istiyoruz. Tabii ki bu işlerde fotoğraf makinesi çok önemli. Ben bakıyorum arkadaşlarımız çok farklı kalitedeki fotoğraf makineleri ile çok güzel noktalara değiniyorlar. Bir resim benim çok dikkatimi çekti. Çamlık Tepesinden çekilen bir fotoğrafta şehrimiz sanki bir taş yığını şeklinde görülüyordu. Biz belediye başkanlarına da ne kadar çok görev düştüğünü, yeşille, doğayla iç içe olmamız gerektiğinin bir yansıması bu fotoğraf. Bizden önceki belediye başkanlarının şehir için gösterdikleri özverinin daha fazlasını göstermemiz gerektiğini o kare anlatıyor. İnşallah yeni Karesi sanatıyla, sanatçısıyla, şiiriyle, müziğiyle bir arada olan ve şehirdeki huzuru kaçıran değil, şehre huzur veren ve aidiyet duygusu en üste çıkan bireylerden oluşan bir şehir olmasını istiyoruz. Yani ben şehrime ne verebilirim diye düşünen insanlar ve benim şehrim diyebilen insanların yaşadığı bir Karesi arzu ediyoruz. Karesi ve Altıeylül’ü birbirinden ayırmak mümkün değil. Şehrimiz Büyükşehir olmayı hak etmişti. Tabi bu sözde olmayı çok kısa bir süre içinde tamamlayıp gerçek büyükşehir olmak için tüm belediye başkanları, meclis üyelerimiz ve belediyede çalışan mesai arkadaşlarımızla beraber, muhalefet partisinin katkılarıyla el birlik Balıkesir olalım, Balıkesirli olalım. Şehrimizi sevelim ve şehrimizin sahibi olalım. Şehrin sakinleri değil, şehri sahiplenenleri olalım sloganıyla yola çıktık” dedi.

4 Mevsim Karesi yarışmasında Arzu İbranoğlu "Yel Değirmeni" başlıklı fotoğrafıyla birinci olurken, yarışmasının ikincisi "Keçe" adlı fotoğrafıyla Bülent Suberk, üçüncüsü ise "Gar" adlı fotoğrafıyla Zafer Çankırı oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen fotoğraf yarışmasına 195 kişi 641 fotoğraf ile katıldı. BASAF Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi, Çağdaş Sergi Salonunda 48 fotoğraf 2 gün boyunca sergilenecek.