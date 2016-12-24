Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 09:09

‘4 Mevsim Karesi’ ödül töreni yapıldı

‘4 Mevsim Karesi’ ödül töreni yapıldı

24 Aralık 2016 09:09

Karesi Belediyesi’nin düzenlediği Balıkesir En Güzel Karesi ‘4 Mevsim Karesi’ 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması sergi ve Ödül töreni (BASAF) Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi, Çağdaş Sergi Salonunda yapıldı.
Karesi Belediyesinin düzenlediği, ‘4 Mevsim Karesi’ yarışmasının da ödül kazanan fotoğrafların sergilenmesi ve ödül alan fotoğraf sanatçılarına ödülleri Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki ve BASAF Başkanı Bahar Özmen tarafından verildi.
BASAF Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi, Çağdaş Sergi Salonunda yapılan ödül töreninde bir konuşma yapan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi’nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel faaliyetlerini ortaya çıkarmak için bu yarışmayı düzenlediklerini belirterek, “Kültür ve medeniyet kolay biriken şeyler değil. Zamanla insanların bir arada yaşayışıyla oluşan şeyler. Tabi sanat ve sanatçılara değer veren kültürler ve medeniyetler uzun soluklu olabilir. Çağımızda sanatın şekilleri farklı şekillerde değişiyor. Bir yandan ’Hünerli Eller’ ekibimizle BALMEK’le yaptığımız çalışmalarla unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı, sanatçılarımızı yaşatma gayreti içerisindeyken, aynı zamanda modern sanatlara da önem vermeye çalışıyoruz. ’Hiçbir şey bilmiyorsanız iyi taklit edin’ diyorlar. Biz de istiyoruz ki şehrimizin her yeri bir sanat eseriyle donansın, tarihi bilinsin, arşivleri olsun. Tabi ’Karesi’nin En Güzel Karesi’ ile başladığımız fotoğraf yarışması bu yıl ’Dört Mevsim Karesi’ temasıyla işlendi. Bütün fotoğrafçılarımızı davet ederek ulusal bir fotoğraf yarışması düzenledik. Bir önceki yarışmamızda Atlı Okçuluk çok etkili olmuştu. Şimdi zaman içerisine yayılmış, çekilmiş çok güzel fotoğraflarımız var. Bunlar kentin arşivini oluşturacak. Biz bunu takvimlerimizde kullanacağız, şehrin eserlerinde kullanacağız. Ben emeği geçen, bir karesi bile olan bütün fotoğraf sanatçılarımıza bu şehre katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yarışma işin latife tarafı. Biz istiyoruz ki fotoğrafçılık sanatını destekleyelim. Onlar eserlerini teşhir edebilsinler. Gözle görülen marifet iltifata mazhar. İnsanlar marifetlerini gösterebilsinler istiyoruz. Tabii ki bu işlerde fotoğraf makinesi çok önemli. Ben bakıyorum arkadaşlarımız çok farklı kalitedeki fotoğraf makineleri ile çok güzel noktalara değiniyorlar. Bir resim benim çok dikkatimi çekti. Çamlık Tepesinden çekilen bir fotoğrafta şehrimiz sanki bir taş yığını şeklinde görülüyordu. Biz belediye başkanlarına da ne kadar çok görev düştüğünü, yeşille, doğayla iç içe olmamız gerektiğinin bir yansıması bu fotoğraf. Bizden önceki belediye başkanlarının şehir için gösterdikleri özverinin daha fazlasını göstermemiz gerektiğini o kare anlatıyor. İnşallah yeni Karesi sanatıyla, sanatçısıyla, şiiriyle, müziğiyle bir arada olan ve şehirdeki huzuru kaçıran değil, şehre huzur veren ve aidiyet duygusu en üste çıkan bireylerden oluşan bir şehir olmasını istiyoruz. Yani ben şehrime ne verebilirim diye düşünen insanlar ve benim şehrim diyebilen insanların yaşadığı bir Karesi arzu ediyoruz. Karesi ve Altıeylül’ü birbirinden ayırmak mümkün değil. Şehrimiz Büyükşehir olmayı hak etmişti. Tabi bu sözde olmayı çok kısa bir süre içinde tamamlayıp gerçek büyükşehir olmak için tüm belediye başkanları, meclis üyelerimiz ve belediyede çalışan mesai arkadaşlarımızla beraber, muhalefet partisinin katkılarıyla el birlik Balıkesir olalım, Balıkesirli olalım. Şehrimizi sevelim ve şehrimizin sahibi olalım. Şehrin sakinleri değil, şehri sahiplenenleri olalım sloganıyla yola çıktık” dedi.
4 Mevsim Karesi yarışmasında Arzu İbranoğlu "Yel Değirmeni" başlıklı fotoğrafıyla birinci olurken, yarışmasının ikincisi "Keçe" adlı fotoğrafıyla Bülent Suberk, üçüncüsü ise "Gar" adlı fotoğrafıyla Zafer Çankırı oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen fotoğraf yarışmasına 195 kişi 641 fotoğraf ile katıldı. BASAF Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi, Çağdaş Sergi Salonunda 48 fotoğraf 2 gün boyunca sergilenecek.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    10°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç