4. Uluslarası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesine, Edremit ev sahipliği yapacak

İlki Afyon, ikincisi Denizli ve üçüncüsü Sivasta gerçekleşen Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'nin 4.'sü Balıkesir Edremit ilçesindede yapılacak.

Kalkınma Ajansı öncülüğünde 26-30 Eylül 2019'da Edremit'te gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi danışma kurulu toplantısı Balıkesir yapıldı.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın da katıldığı 2019 Eylül ayında Edremit'te yapılacak olan 4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'nin hazırlıklarının görüşüldüğü toplantıya; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir BŞB Başkanı Zekai Kafaoğlu, Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Emin Çakmak, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Balıkesir ilçe kaymakamları, belediye başkanları, üniversite yetkilileri, ticaret odaları başkanları, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği yetkililer, turizm işletmecileri katıldı.

Toplantı ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Sırmalı; “Edremit ilçemiz; Kazdağı Milli Parkı, doğası, termal su kaynakları, denizi, mavi bayraklı plajları, tarihi ve kültürel değerleri, piknik alanları vb. pek çok değeri ile adeta bir cennet konumundadır. Bizler, Edremit'in sahip olduğu tüm potansiyelleriyle birlikte yılın 12 ayında ve her mevsim turizm yapılan bir yer haline getirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda ilçemizin sahip olduğu önemli bir potansiyel olan termali ön plana çıkararak insanlarımızın bu sektörden doğrudan fayda sağlar hale gelmesi için hep birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında 4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'nin Edremit'te yapılacak olması bizim için büyük bir fırsattır” dedi.

26-30 Eylül tarihlerinde 5 gün sürecek 4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesine; turizm sektör temsilcilerinden oluşan binlerce yerli ve yabancı misafir ve çok sayıda basın mensubu katılacak; Edremit, uluslarası alanda faaliyet gösteren termal turizmde öncü birçok sektöre ev sahipliği yapacak. Gerçekleşecek bu zirve ile Balıkesir'in ve Edremit ilçesinin termal potansiyellerinin ön plana çıkartılarak tanıtılması sağlanacak.