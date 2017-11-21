"46’lık Basri Ağabey" sahnede büyüledi

Dünyada çevirisi en çok yapılan kitaplar arasında yer alan, 1957 yılında Amerika’da bir cezaevinin tek kişilik bir hücresinde şüpheli bir şekilde ölü olarak bulunan Avusturyalı bilim adamı, psikanalist Wilhelm Reich’ın, ölümünden kısa bir süre önce tuttuğu notlardan oluşan “Dinle Küçük Adam” adlı oyunun bilimsel bir amaç güdülmeden ölümünden sonra öğrencileri tarafından yayımlanan bir eser olduğu öğrenildi.

İlk kez 1993 yılında Servet Yalçın tarafından oyunlaştırılarak birçok ülkede sahnelenmiş olan Wilhelm Reich’in “Dinle Küçük Adam” adlı eserinde, bugünün modern görünümlü sıradan insanına ‘küçük adam’ şeklinde seslenir ve eser ‘küçük adam’lara yapılmış ağır bir eleştiri ve sarsıcı bir çağrı niteliğindedir. Dinle Küçük Adam, aslında insanlığa toplu bir sesleniştir.

Aylin Gündoğan’ın rejisi ve televizyonların fenomen oyuncusu, Seksenler dizisinin ’46’lık Basri Abi’si Mehmet Elmas’ın yorumuyla yeniden hayat bulan oyuna, biletler 10 ile 15 liradan satılmasına rağmen Ayvalıklı sanatseverlerin ilgi göstermemesi ise üzüntüyle karşılandı.

Yaklaşık 25 kişinin izlediği oyunun ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan Mehmet Elmas, ‘Dinle Küçük Adam’ oyunuyla Türkiye turnesinde olduklarını belirterek, “Oyuncu açısından Ayvalık’ta beklediğimizi göremedik. Bu bizim için hayal kırıklığı oluyor tabi. Tiyatronun yaşaması için insanlarda ne yazık ki bir ihtiyaç hissi yok. Tiyatroya ihtiyaç hissedecek bir toplum oluşturmalı aslında” ifadelerini kullandı.

Aynı oyunu 1999 yılında ilk sahnelediği yıllarda yine Ayvalık’a geldiğini ancak sahnede mide kanaması geçirerek hastanelik olduğunu anlatan Mehmet Elmas, “Enteresandır daha sonrasında da özel bir TV kanalında o dönemlerde yayınlanan ‘Kurşun Yarası’ dizi için de Ayvalık’a geldiğimde yine hastanelik olmuştum. İnşallah bu kez yine hastanelik olmam” diyerek espri yaptı.