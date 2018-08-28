47 yıl sonra gelen sürpriz plaket

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde tatil yapan öğretmen çifte, 14 öğrencisi sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek plaket takdim etti.

İvrindi ilçesine bağlı Ayaklı Mahallesi’nde 47 yıl önce Ayaklıköyü İlkokulu’nda beraber öğretmenlik yapan Zeynep ve Abdullah Çankaya çifti, mezun ettikleri ilk ve son öğrencileri tarafından ziyaret edildi. Almanya, İstanbul ve Balıkesir’in çeşitli ilçelerinden gelen 14 öğrenci yıllardır yapmak istedikleri ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken, aradan geçen uzun yıllara rağmen öğrencilerini tanıyan emekli öğretmenler 71 yaşındaki Abdullah Çankaya ve 67 yaşındaki Zeynep Çankaya çifti ise duygusal anlar yaşadı.

"Hayat yolculuğumuzda bize ışık veren, üzerimizdeki emekleriniz için sizlere minnet ve şükran borçluyuz. Ayaklıköyü İlkokulu öğrencileri" yazılı plaketi alan Zeynep ve Abdullah Çankaya çifti hayatlarının en mutlu anınını yaşadıklarını söylediler.

Emekli öğretmen Zeynep Çankaya, "Bugün dünyanın en mutlu insanı benim. Bundan 47 yıl önce mezun ettiğim öğrencilerim beni ziyarete geldiler. Ve o kadar da duygulandım ki kelimelerle ifade edemem. İvrindi’nin Ayaklı köyündeki ilk öğrencilerim ve 13 yıl sonra mezun ettiğim son öğrencilerim toplanmışlar beni ziyarete geldiler. Dünyanın en mutlu insanı benim bugün. Az önce öğrencim dedi ki, ’Öğretmenim bize Atatürk’ü ve bayrağı sevdiren sizsiniz.’ Ve daha da gurur duydum. Ne mutlu bana ki onlara Atatürk sevgisini, bayrak sevgisini verebilmişim" dedi.

Zeynep öğretmenin eşi Abdullah Çankaya da, "Öğretmenlik hayatımın 4. yılıydı. 1970 yılında Ayaklı köyüne tayin oldum. Eşimle 71 yılında evlendik. Ve aynı köyde görev yaptık, 13 yıl çalıştık. Bu çalıştığımız süre içerisinde öğrencilerimizi meslek sahibi yapmaya çalıştık. Onlarla çok gurur duydum" şeklinde konuştu.

Çankaya çiftinin öğrencilerinden Ayşe Asar ise, hocalarının hayatının mimarı olduğunu belirterek, "O zamanlar özel ders nedir bilmiyoruz. Çocuklarımızı gönderdiğimiz için şimdi öğrendik özel dersin ne olduğunu. Bize ders harici bu hocalarımız özel ders verdiler zamanında. Beni alıp Kütahya’ya götürdü ilk sınava okula. Babam gidemedi. Ellerine emeklerine sağlık. Allah uzun ömürler versin. Çok teşekkür ederim ikinizi de" dedi.

Emekli öğretmen çiftin öğrencilerinden Kadir Gülmez ise, 10 yıl önce böyle bir program yapmaya başladıklarını ve okul arkadaşlarını bir araya getirmek için uzun süre uğraştıklarını belirterek, "Bütün arkadaşlarımızın programı aynı güne denk gelsin diye uğraştık. Zeynep hocam ve Abdullah hocam Ayaklı köyünde uzun yıllar öğretmenlik yaptılar. Bizlere çok emekleri geçti. Biz onlara haklarını ödeyemeyiz. Böyle bir imkanımız oldu. Onları da mutlu etmek için ziyaret ettik. Çaylarını içtik, hasret giderdik" şeklinde duygularını ifade etti.

Öğretmenlerine yaptıkları ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Kadir Asar ise, "Buraya Zeynep hocamız ve Abdullah Çankaya’nın ziyaretine geldik. Bir sürpriz yaptık. Kendilerinin haberleri yoktu. Sağ olsun güzel bir ev sahipliği yaptılar. Hepimiz çok memnun kaldık. İnşallah onlar da çok memnun kalmıştır" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrası öğretmenler ve öğrencileri hatıra fotoğrafı çektirerek o anları ölümsüzleştirdiler.