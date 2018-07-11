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Suat Salgın

Balıkesir (iha) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 20 yıl önce kurulan Uluslar arası Müzik Akademisi (AİMA) 20. Kuruluş yıl dönümünü yine müzik şöleni ile kutlayacağı bildirildi.

2013 yılında başlayan ve her yıl klasik müzikseverler tarafından büyük ilgi gören Ayvalık Müzik Festivali’nin 5. si bu yıl 27 -30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceği öğrenildi.

Festivalin açılış ve kapanış konserlerini Şef Alexander Rudin yönetiminde AİMA Festival Orkestrası tarafından yapılacağı belirtilirken, festivalin diğer günlerinde ise Soprano: Cana Özgür, Alto: Cansın Hazan Bayrak, Tenor: Recep Gül, Bariton: Fehmi Cesur Özdemir ve Bas: Ali Göktürk isimlerinden oluşan İstanbul Boğaziçi A Capella Korosu ile kemanlarda; Tayfun Bozok, Derya Bozol, Viyola: Evren Bilgenoğlu, Viyolonsel: Erkan Özbek isimlerinden oluşan Ankara Bozok Yaylı dörtlüsü ile renkleneceği kaydedildi.

Ayvalık’ta ilçe merkezinde bulunan Kültür Bakanlığı’na ait Taksiyarhis Anıt Müzesi’nde gerçekleşecek olan festivale; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra vakıf, iş adamı sanatçı, özel sektör ve belediyenin destek verdiği öğrenildi.

AİMA Başkanı Prof. Filiz Ali, “Bu yıl yapacağımız tüm etkinlikler 20. Kuruluş yıldönümümüzün birer parçası olacaktır. 20. Kuruluş yıldönümümüzle ilgili olarak bir de belgesel hazırlıyoruz. Bu belgeseli de Ekim ayı içerisinde Ayvalık halkıyla paylaşacağız. Bu duygularla 27-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz festivalimize tüm klasik müzik severleri bekliyoruz.” diye konuştu.

Bilindiği üzere Prof. Filiz Ali tarafından 1998 yılında kurulan AIMA, genç müzisyenlerin ufkunu genişleterek, müzik eğitimini teşvik etmek amacını taşıyor. Ağırlıkla yaylı çalgılara odaklanan ustalık kursları (masterclass), her yıl yaz ve sonbahar dönemlerinde Ayvalık’ta düzenleniyor. AIMA 20 yıldan bu yana; Ayla Erduran, Suna Kan, Lukas David, Peter Bruns, Valeri Oistrakh, İdil Biret, Andrej Bielow, Marco Misciagna, Christoph Henkel ve Alexander Rudin gibi dünyaca ünlü sanatçıları katılımcılarla buluşturuyor. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler, usta sanatçılardan 10 gün boyunca ders alıyor. Akademi, AIMA Müzik Festivali, AIMA Müzik Sohbetleri, AIMA Kış ve Bahar Konserleri’yle müzisyenler ve müzikseverler için Ege Bölgesi’nin önde gelen kültür kurumlarından biri olarak faaliyet gösteriyor.