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01 Aralık 2017 11:15

5 ay çalışıp 3 saatte sundular

Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Körfez Emekliler Derneği’nin Türk Halk Müziği Korosu, Temmuz ayından beri hazırlıklarını yaptıkları konseri sundu.

5 ay çalışıp 3 saatte sundular

01 Aralık 2017 11:15


Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere 500’ün üzerinde müzik sever vatandaş katıldı. Yaklaşık 5 aydır, haftanın 2 günü aralıksız çalışma yapan koro üyeleri, 3 saat boyunca birbirinden güzel Türk Halk Müziği şarkılarını seslendirdi. Hareketli şarkılarla coşan seyirciler keyifli anlar yaşadı. Unutamayacakları bir akşam yaşadıklarını ifade eden seyirciler, konserlerin devamını istedi. Dernek başkanı ve emekli eğitimci Ülkü Gültekin, konser sonunda yaptığı açıklamada, “Körfez Emekliler Derneği Türk Halk Müziği Korosu Temmuz ayından beri çalışıyor. Yaz, kış, yağmur, çamur demedik koşa koşa geldik. Özel işlerimizi bir kenara bıraktık. Çalışmalarımızı coşkuyla yaptık. Nihayet bugün emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Bu çalışmaların karşılığını seyircilerin alkışlarıyla alıyoruz. Koromuz üyelerine, destekçilerimize, Belediye Başkanımız Kamil Saka’ya ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.




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