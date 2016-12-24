51 yıl sonra buluştular

Alişuuri İlkokulu 5-A sınıfı öğrencileri sosyal medya üzerinden etkinlik düzenleyerek 51 yıl sonra yeniden bir araya geldiler.

Alişuuri İlkokulu 1964-65 eğitim öğretim yılında mezun olan 5-A sınıfı öğrencileri sosyal medya üzerinden etkinlik düzenleyerek yeniden okul sıralarında buluşturlar.

Etkinliği sosyal medyayı kullanarak arkadaşlarıyla iletişime geçip yeniden buluşmalarını sağlayan Ayfer Köybaşıoğlu ilk önce Kemal Büyükışık ve Bülent Kantarlıoğlu ile irtibata geçti. Kısa süre konuşmanın ardından eski sınıf arkadaşlarıyla buluşma fikrini benimseyen eski dostlar sınıf arkadaşlarıyla yıllar sonra yeniden buluşma kararı aldılar. Okullarında yeniden buluşan 65 mezunlarının sınıf başkanı Sahavet Zolun yoklama yaparak arkadaşlarına ilk dersi verdi. Marmara Üniversitesi’nde akademik kadrosunda yer alan Prof Dr. Sahavet Zolun Gürdal arkadaşlarıyla birlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "İlkokul arkadaşlarımızla sosyal medya üzerinden konuşuyor sohbet ediyorduk. Buraya gelip karşılaştık, anılarımızı anlattık. Hepimiz bir yerlere savrulduk hayatın içinde ama bunca yıl sonra bir araya gelmek hepimiz için iyi oldu" diyerek arkadaşlarına hatıralarını anlattı" dedi.

Bu etkinlikte önemli bir paya sahip olan Ayfer Köybaşıoğlu "Üniversiteyi kazandıktan sonra Balıkesir’den ayrılmak zorunda kaldım. Evlenip İzmir’e de yerleştikten sonra hep o mutlu olduğumuz eski günleri hiç unutmadım. Facebook’tan arkadaşlarımı ekledim ve çoğunun da facebook sayfalarının olduğunu olmayanlarla da irtibata geçerek daha sonra WhatsApp grubu oluşturduk. Zamanımızdaki Okul Müdürümüz rahmetli Ali Gül, öğretmenlerimiz Havva Kaya ve Meliha Eryetiştiren’i anmak için lokma hayrı yapma fikri de doğdu. Hep beraber o günlerin özlemini çekiyoruz" diye konuştu.

Buluşmanın diğer mimarlarından Kemal Büyükışık "1964/65 yılında 5/A sınıfından mezun olduk. Eski mezunlar olarak toplanıp bir şeyler yapmak, sohbet edip eski günleri hatırlamak istedik. Çok da güzel oldu. Bu etkinliğimize çok isteyip gelemeyen arkadaşlarımızda var. Kendileri selamlarını ilettiler. Ve yine üzülerek söylüyorum aramızdan ebediyete göç edenler arkadaşlarımızda var, Allah onlardan rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" dedi.

Sınıfın yaramaz öğrencileri olan Bülent Kantarlıoğlu, Haluk Kurul ve İlhan Alkalp’in diyalogları ve anıları sınıfı gülmekten kırıp geçirdi. Bu birlikteliğin sağlanmasından çok memnun olduğunu ifade eden Bülent Kantarlıoğlu "Çok keyifli bir gün oldu. Aramızdan profesör, dekan, sanayici, işadamı, eğitimcilerin çıkması ise ayrı bir gurur kaynağı oldu bizim için. Biz hayata en saf halimiz ile karşılaştık. Düşünün ilkokul da hayata yeni bir adım atıyorsunuz ama, ortaokul, lise ve üniversite de ise fikir ayrılıklarının olduğu zamanlar. İşin içine siyaset giriyor ama biz hepimiz en saf halimiz ile birlikte okuduk. Hayatın ilk merdivenlerine birlikte adım attık" şeklinde konuştu.

Alişuuri İlkokulu’nda son derse de giren 65 mezunları çocuklarla birlikte İstiklal Marşını okuyup, bayrak törenine katıldı. Okul çıkışında lokma hayrı düzenleyen mezunlar akşam da yemekte bir araya geldiler. Burada anılarını anlatan eski günleri konuşarak bundan sonra yılda bir kez toplanma kararı aldılar.