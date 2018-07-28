52 Kilometrelik refüj yenilenecek

Edremit kavşağından başlayarak Koca Seyit Havalimanı’na kadar olan 3.6 kilometrelik yolu Kurban Bayramı’na kadar bitirmeyi amaçlayan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı toplamda 400 adet sedir ağacının dikimini yaparken; 15 bin tane de zakkum bitkisi ekecek.

Toplamda 12 bin 275 metrekarelik alanı kapsayan refüj yenileme çalışmasında ağaç dikimleri tüm hızıyla sürerken; çalışmaların ilk startının verildiği günde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, Kent Estetiği Daire Başkanı Kamil Sarı ve diğer daire başkanları ağaç dikimi yaparak çalışmaları yerinde incelediler.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Kent Estetiği Daire Başkanı Kamil Sarı, tüm gayretlerinin mutlu ve huzurlu şehir Balıkesir’in daha yeşil bir görünüme kavuşması için olduğuna dikkati çekerken; “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu’nun talimatlarıyla Balıkesir’in güzelleşmesi, daha yeşil bir görünüm alması için elimizdeki tüm kaynakları sonuna kadar zorlayarak var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün Burhaniye - Gömeç - Ayvalık hattında çalışmalarımıza başladık. Toplamda 52 kilometrelik bu yolun 3.6 kilometrelik alanı olan Edremit kavşağından Koca Seyit Havalimanı’na kadar olan bölümü Kurban Bayramı’na kadar bitirmeyi hedefliyoruz. 3.6 kilometre uzunluğundaki refüj toplamda 12 bin 275 metrekarelik alanı kapsıyor. Bu alanda 400 sedir ağacı dikimi yapılacak. Bunun yanı sıra 400 adet zakkum bitkisinin de ekimi yapılacak.”

Yapılan refüj yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz ise, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 20 ilçenin her köşesinde ayrı bir çalışmanın olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü; “Başkanımız Zekai Kafaoğlu’nun göreve başlamasıyla birlikte yapılan planlamalar dahilinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Gerek asfaltlama çalışmaları, gerek altyapı çalışmaları, gerekse kanalizasyon ve su sondaj çalışmalarının yanı sıra aynı anda şehrin birçok noktasında birbirinden ayrı konularda çalışmalarımız sürüyor. Bugün Burhaniye civarında refüj yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 400 adet sedir ağacı dikimi yapılacak. Bu çalışma sadece 3.6 kilometrelik alanda yapılacak çalışma. Burhaniye - Gömeç - Ayvalık ve İzmir il sınırına kadar olan alan toplamda 52 kilometre. Bu 52 kilometrelik refüjün tamamını ağaçlandırıp bitki dikimi yapacağız. Bu çalışmayı 2018 yılı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz.”dedi.