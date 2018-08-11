59. Kurtdereli Güreşleri başladı

Kurtdereli Güreşleri, bin 500 pehlivan ve 77 başpehlivanın iştirakiyle başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi’nin ev sahipliğinde başlayan Kurtdereli Yağlı Güreşleri İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından kura çekimi ile başladı. Güreşlerde Küçük Orta Küçük Boy, Tozkoparan Boy, Teşvik 2 Boy, Minik 1 ve Minik 2 Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boy ve Baş Altı ve Başpehlivanlık kategorilerinde ilk turlar başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, Kurtdereli Güreşleri’nde peşrev çekerek, kıran kırana güreşti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve çok sayıda il dışından gelen protokol er meydanında güreşseverleri ve pehlivanları selamladılar.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın göreve geldiği 2014 yılından bu yana her yıl değerine değer katan, otoritelerin Kırkpınar’dan sonra Türkiye’nin en önemli ikinci organizasyonu olarak değerlendirdiği 59. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, ikinci günüyle devam etti. Güreşseverleri ve güreşçiler er meydanında selamlayan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Kurtdere’de sadece güreş var. Cuma gününden bu yana er meydanında yiğitlerimiz kol bağlıyor. Şimdi güreşçilerimizle görüştüm arkada, memnuniyetlerini sordum. Tabii güreş öncesi ve sonrası hazırlıklar çok önemli. Güreşçilerin güreşten önce barınmaları, karınlarını doyurmaları, hazırlanmaları ve farklı ihtiyaçlarının karşılanması konusunda biz Kurtdere’de iddialıyız, ev sahipliğini güzel yapma konusunda. Şimdi arkadaşlarla yaptığımız istişare sonucu tabii bazı değişiklikler yapacağız. Ama görüyorsunuz Kurtdere’de güreş var. Türkiye’nin güreş organizasyonu olarak alt yapısı en gelişmiş belediye olmaya çalışıyoruz. Karesi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak biz burada misafirlerimizi pehlivanlarımızı iyi ağırlamaya çalışıyoruz. Oldukça güzel gidiyor. Haydi yiğitler diyoruz" dedi.

Zekai Kafaoğlu: "Güreşçilerimize başarılar diliyorum"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu pehlivanların kıran kırana güreşler yaptığını belirterek, “Sayılar azaltılmış olacak, yarın yine güreşler devam edecek. Esas çeyrek finaller, yarı finaller, finaller pazar günü. Tabii seyircilerimizin çok rahat bir şekilde güreşi izlemesi için her sene standartları yükseltiyoruz. Güreşçiler için de sosyal donatıları arttırıyoruz. Tabii Balıkesir başpehlivanlar diyarı. Kırkpınar’da en çok başpehlivan çıkartmış bir şehiriz. Büyükşehir Belediyesi olarak da aynı zamanda ben Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanıyım. Bu konuda yağlı güreşimize, ata sporumuza yatırım yapıyoruz. Belediyespor kulübü bünyesinde de ciddi sayıda güreşçilerimiz var. İşte bu sene onun semeresini aldık, Kırkpınar’da başaltında birinci gelerek artık başpehlivanlıkta Ertuğrul kardeşimiz çayırlarda, minderlerde güreşecek. İşte bugün burada da başpehlivan olarak kurasını çekerek bu kategoriye dahil oldu. Arkası gelecek inşallah. Başpehlivanların sayısını arttırmamız lazım. Balıkesir’e de bu yakışır diyor ben tekrar güreşçilerimize başarılar diliyorum. İnşallah kıran kırana centilmence güzel güreşler olsun ki seyircilerimiz de inşallah mutlu ve huzurlu olsun" şeklinde konuştu.