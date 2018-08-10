59.Kurtdereli Güreşleri kortej yürüyüşü ile başladı

Kez düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri kortej yürüyüşü ile başladı. Kurtdere Köyünde yapılacak müsabakalarda bu yıl 82’si başpehlivan olmak üzere bin 700’e yakın pehlivan birincilik için güreşlerde ter dökecek.

Balıkesir Karesi Belediyesi önünde toplanan protokol üyeleri ve davetliler önce Kurtdere güreşlerine katılan başpehlivanlarının fotoğraflarının bulunduğu sergiyi gezdi. Daha sonra kortej yürüyüşü Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddelerini yürüyerek Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın heykeli önüne geldi Burada Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykeline çelenk sundular. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesinin ardından etkinlik sona erdi. Güreşlere ev sahipliği yapan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına düzenlenen yağlı güreşlerin 1959 yılında devlet tertip komitesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde başladığını hatırlatarak “Kurtdereli Mehmet Pehlivan Atatürk’ün de önemsediği, Padişah Reşat’ın da önemsediği ve onların nişan taktıkları bir başpehlivan. Hem Osmanlı adına güreşmiş hem de cumhuriyet döneminde devletimiz için güreşmiş bir başpehlivan cihan başpehlivanı. Türk’ün gücünü, yiğitliğini asaletini biz pehlivanlarımızla o dönem göstermişiz. Biz yerel yönetimler hem büyükşehirimiz hem biz Karesi belediyesi olarak davetleri geniş tuttuk protokolleri davet etmeye başladık. Bize güreş yakışıyor çünkü 20 ilçemiz var bizim 13 tane ilçemizde toplam 16 tane yağlı güreş organizasyonu yapılıyor. Güreşe önem ve güç veren gelmiş geçmiş kimler varsa hepsi Karesimiz de. İlgide her sene artarak büyüyor gelişiyor. Ben tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum”dedi.