Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 12:44

6 kişinin yaralandığı çatışmada yaralılardan biri hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada yaralılardan biri hayatını kaybetti.

6 kişinin yaralandığı çatışmada yaralılardan biri hayatını kaybetti

02 Temmuz 2018 12:44


Edinilen bilgilere göre, Edremit’in ünlü tatil merkezi Altınoluk Mahallesi kordondaki bir işletmede iki kişi arasında silahlarında kullanıldığı çatışmada biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin o sıra kordonda yürüyüş yapan orta yaşlı bir çift olduğu öğrenildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Edremit’teki hastanelere sevk edilirken yaralılardan iki kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Silahlı çatışmada ağır yaralanan Abdülkadir Kıymaz ve Oğuzhan Durmaz Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdulkadir Kıymaz sabaha karşı hayatını kaybetti. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavilerinin devam ettiğini ifade etti. Kadın meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı çatışmada jandarma tarafından 5 kişi de gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
36
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    36°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç