Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 10:57

6 yaşındaki ressam Lodos’tan örnek hareket

6 yaşındaki ressam Lodos’tan örnek hareket

23 Aralık 2016 10:57

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 6 yaşındaki ressam Lodos Tacir ilk kişisel resim sergisinin tüm gelirini; yaklaşık bir ay önce ilçede yaşanan sel afetinden zarar gören vatandaşlara bağışladı.
Cunda Adası’ndaki Veysel Nargile Salonu’nda organize edilen serginin açılışında; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, minik Lodos’un resim eğitimini birlikte gördüğü sınıf arkadaşları ve çok sayıda vatandaşlar hazır bulundu.
Resim Öğretmeni Ata Mahmut Altınok’un öncülüğünde yaklaşık 6 aydan bu yana eğitim gören Lodos’un ilk kişisel resim sergisindeki gelirin tamamını sel afetinden zarar görenlere bağışlamak üzere Ayvalık Şefkat Evleri Derneği’ne vereceği öğrenildi.
Anne Ülkü Tacir, oğlunun ilçenin tanınmış resim öğretmeni Ata Mahmut Altınok ile 6 aydan bu yana resim çizdiğini anlattı.
Minik Lodos’un kreşe gittiği yıllarda da resim yaptığını ifade eden Ülkü Tacir, “Oğlum, ressam bir komşumuzun sergisine gittiğinde de çizim yapmaktan keyif alıyordu. Onun aracılığı ile Ata hocamızla birlikte resim yapıyorlar. Oğlumun açtığı ilk kişisel sergiden elde edilecek gelirin sel mağdurlarına ulaştırılmak üzere Ayvalık Şefkat Evleri Derneği’ne teslim edilecek olması bizim için büyük bir gururdur. Lodos; Ayvalık’ta yaşanılan sel felaketinde yaşanılanları televizyonlarda izlemişti. Bizde bu serginin açılış aşamasındayken oğlum bu sergiden elde edilecek gelirin sel afetzedeleri ve ihtiyaç sahibi insanlara bağışlanmasını istedi. Bizde öyle yaptık. Çok mutluyuz. 6 yaşındaki oğlumuza ailesi olarak her konuda her zaman desteğiz” dedi.
Lodos’un resim öğretmeni Ata Mahmut Altınok ise; "Lodos’un yanı sıra resim atölyemizde eğitim gören minik çocuklarımız toplumun acısını da paylaşarak muhteşem bir farkındalığa imza attılar” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
8
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Cuma
    Hafif Yağmurlu
    8°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç