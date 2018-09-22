İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

773 adet korsan kitap ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 773 korsan kitap ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 773 korsan kitap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Bandrol Denetim Komisyonu görevlilerince Edremit'in Akçay ve Altınkum mahallelerinde faaliyet gösteren ve sahipliklerini H. K. ve A. Y. isimli şahısların yaptıkları 3 işyerinde yapılan denetim ve kontrollerde 56 adet sahte bandrollü, 717 adet bandrolsüz kitap olmak üzere toplam 773 adet korsan kitap ele geçirildi. 2 işyeri sahibi hakkında işlem başlatıldı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.