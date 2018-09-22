Balıkesir'in Edremit ilçesinde 773 korsan kitap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Bandrol Denetim Komisyonu görevlilerince Edremit'in Akçay ve Altınkum mahallelerinde faaliyet gösteren ve sahipliklerini H. K. ve A. Y. isimli şahısların yaptıkları 3 işyerinde yapılan denetim ve kontrollerde 56 adet sahte bandrollü, 717 adet bandrolsüz kitap olmak üzere toplam 773 adet korsan kitap ele geçirildi. 2 işyeri sahibi hakkında işlem başlatıldı