8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu

Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ta 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle birlikte tatil yapan 8 yaşındaki Berkay Kaya, yetişkinlerin yüzdüğü havuza girince suda çırpınmaya başladı. Otelin müşterilerinden 3 doktorun müdahale ettiğini çocuk, olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu sırada odalarında bulunan çocuğun anne ve babası da otelin müşterilerinden 3 doktorun müdahale ettiğini duyunca koşarak havuzun yanına gitti. 8 yaşındaki Berkay hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye gelen çocuğun annesi Semra ve babası Yaşar Kaya çocuklarının ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Berkay’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ayvalık’ın 5 yıldızlı otellerinden biri olan tesisin genel müdürü Hakkı Morgül yaptığı açıklamada minik Berkay’ın bedeninde herhangi bir darp bulunmadığını ve olayın tamamen boğulma vakası olduğunu söyledi.

Olayı anlatan Genel Müdür Morgül, “Aile otelimize yeni giriş yaptıktan yaklaşık iki buçuk saat sonra bu olay meydana gelmiştir. Aile odalarına çıkmadan önce minik çocuğu, tesisimize ait küçük çocukların girdiği havuzun kıyısında bıraktıklarını söylediler. Ancak daha sonra çocuk muhtemelen büyük havuza girince bu talihsiz olay yaşandı. Minik çocuğa havuzda bulunan müşterilerimizden biri ilk müdahaleyi yaptı. Kendisinin doktor olduğunu söyleyen bu müşterimiz cankurtaranımızdan tıbbi çanta istedi. Cankurtaranımız da hemen bu çantayı kendisine getirdi. Çocuğa müdahale eden doktora, o sırada otelimizde bulunan Ayvalık Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir hemşire ile bizim kadrolu hemşiremiz de yardım etti. Ambulans gelene kadar çocuğa suni teneffüs ve kalp masajı sürekli yapıldı. Ama sonradan hastaneye kaldırılan minik çocuğun hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzgünüz” diye konuştu.