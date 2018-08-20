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20 Ağustos 2018 09:52

80 yaşındaki epilepsi hastası denizde boğuldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesine ait Duba Plajı’na giden 80 yaşındaki epilepsi hastası kadın boğularak hayatını kaybetti.

80 yaşındaki epilepsi hastası denizde boğuldu

20 Ağustos 2018 09:52


Alınan bilgiye göre, Duba Plajı’nda denize giren epilepsi ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklarının olduğu öğrenilen Semiha Çelik (80), kıyıdan açıldıktan sonra çırpınmaya başladı. Yaşlı kadının çırpındığını gören Plaj Cankurtaranı Ergin Kocaman hemen denize atlayarak kadının imdadına koştu. Kocaman, deniz derinlik hattını geçtiği öğrenilen yaşlı kadını sudan çıkardı. Cankurtaran, kadının yuttuğu deniz suyunu çıkarmaya çalıştı. Ardından olay yerine gelen ambulans ekibi de talihsiz kadına müdahalede bulundu. Nabzının düştüğü belirtilen Semiha Çelik, Ayvalık Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Yaşlı kadının hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi.


Semiha Çelik’in cenazesi hastane morgunda savcı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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