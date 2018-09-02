820 kasa hamsi tuttular

Balıkçılar, 820 kasa hamsi tuttu.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çakıl Balıkçı Barınağından, Kaptan Yücel Kocabıyık idaresindeki Kara Bomba Balıkçılık isimli balıkçı teknesiyle "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Başkan Demiraslan, teknenin kaptanı ve personeline, “Pruvanız neta dümeniniz viya, rüzgarınız kolay, bahtınız açık olsun” temennisinde bulundu.

Kaptan Kocabıyık, rotayı balık geçişlerinin yoğun olduğu Bandırma Körfezi açıklarına doğru çevirdi. Denizde 7-8 saat süren arayış sonunda Molla Adası açıklarında cihazında bir balık sürüsü gören Yücel Kaptan’ın mürettebatı uyaran alarmı çalmasıyla birlikte ağı denizde sabitlemekle tekneyi denize indirdi.

Başkan Demiraslan, büyük bir heyecanla palacı ve mantarcılara yardım etti. Sabaha doğru başlayan mücadele, ağların çekilmesiyle doruk noktaya ulaştı ve ağlarda parıldayan hamsiler görüldü. Balıklar coşkuyla güverteye alınırken uzun bir uğraşı sonunda 820 kasa hamsi yakalandı.

Balıkçılarla birlikte ağ toplayan ve sıkıştırma işlemine yardım eden AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, “Çakıl Mahallemizden Yücel Kaptanımız ve mürettebatıyla denize açıldık. Gerçekten çok büyük emek ve sabır gerektiren bir meslek. Bu geceyi balıkçı arkadaşlarımızla geçirerek buna yakından tanıklık ettik. Sezonun balıkçı arkadaşlarımız için bol ve bereketli geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Denizde geçirdikleri zamanı çok önemsediklerinin altını çizen Başkan Demiraslan, “8 saattir denizde balıkçı arkadaşlarımızla birlikteyiz. Yaşadıkları sorunları ve beklentilerini de yerinde görüp, dinlemiş olduk. Bu gece yorucu fakat çok bereketli geçtiğini umuyorum. 820 kasa hamsi yakalandı. Umarım denizlerimizde balıklarımız bol olur. Balıkçı arkadaşlarımızda verdikleri emeklerinin karşılığını fazlasıyla alırlar. Vatandaşlarımızda balığı ucuza tüketmiş olur” diye konuştu.

Gece saat 23.30 sularında Çakıl’dan denize açılan İl Başkanı Hasan Demiraslan, İlçe Başkanı Alp Bostancı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bandırma Balıkhanesine yanaşarak yolculuklarını noktaladı.