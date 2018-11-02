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83 yaşındaki yaşlı adam sağlığının sırrını açıkladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en eski esnaflarından 83 yaşındaki Ali Fehmi Enginler, uzun yaşam ve sağlığının sırrının zeytinyağı olduğunu açıkladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en eski esnaflarından 83 yaşındaki Ali Fehmi Enginler, uzun yaşam ve sağlığının sırrının zeytinyağı olduğunu açıkladı.


Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en eski esnaflarından 83 yaşındaki Ali Fehmi Enginler, her gün bir şişe zeytinyağı içtiğini vurgulayarak, “1935 yılında doğdum. Uzun yaşamımın sırrını özgün zeytinyağı ve zeytinyağı mamullerini tüketmeme borçluyum. Ben her gün iç içe olduğum halkıma bu konuda sürekli uyarılarda bulunuyor ve bol bol zeytinyağı tüketmelerini tavsiye ediyorum. Sayenizde de halkımızı bilgilendirmek istedim” diyerek, her vatandaşın her gün küçük bir şişe zeytinyağını su gibi içerek tüketmesini önerdi.

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