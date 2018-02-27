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27 Şubat 2018 11:04

84 yaşında iki cana umut oldu

Balıkesir’in Bandırma Devlet Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen 84 yaşındaki hastadan alınan böbrekler ve karaciğer organ bekleyen iki hastaya umut oldu.

84 yaşında iki cana umut oldu

27 Şubat 2018 11:04


İntrakranial kanama tanısıyla Bandırma Devlet Hastanesine müracaat eden ve aynı gün beyin ölümü gerçekleşen 84 yaşındaki Mümine Ürkmez’in ailesinin organ nakline onay vermesinin ardından hastane organ nakil koordinatörlüğü gerekli birimlerle temasa geçti Ürkmez’in böbrekleri nakledilmek üzere Bursa Acıbadem Hastanesine, karaciğeri ise yine nakledilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.


Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Muzaffer Şenveli, "Hastanemizde bu güne kadar bir çok organ nakli operasyonu gerçekleşti. Fakat bu defa donörümüzden alınan karaciğerin, az bulunan B Rh Negatif kan grubunda olması ve Karacabey’de ikamet ettiğini ve şu anda yapılan bu nakil neticesinde ise genel durumunun gayet iyi olduğunu öğrendiğimiz 23 yaşındaki bir gencimizin hayata tutunması bizleri ayrıca sevindirdi. Hastamıza Allah Rahmet diliyorum ve bir çok hayatın kurtulmasına vesile olan bu zor kararı vererek, organ bağışında bulunan donör ailesine ise baş sağlığı diliyor ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.




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