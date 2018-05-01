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01 Mayıs 2018 15:02

A Sınıf diplomalı Milli Park’ta doğa canlanıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün koruması altında bulunan ve Türkiye’nin ilk ve tek A sınıfı diplomalı milli parkı olan Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Kuş Cenneti Milli Parkı’nda üreme zamanı başladı.

A Sınıf diplomalı Milli Park’ta doğa canlanıyor

01 Mayıs 2018 15:02


Balıkesir’in Bandırma ve Manyas ilçeleri sınırları içerisinde 24 bin 47 hektar alan üzerinde yer alan Kuş Cenneti Milli Parkı, Avrupa Konseyince 1976 yılında A Sınıfı Diploma ile ödüllendirilmişti. Türkiye’nin ilk ve tek A Sınıfı Diplomalı alanı Kuş Cenneti Milli Parkı’nda ise üreme dönemi başladı. 70’e yakın kuş türü ise üreme zamanında Kuş Cenneti Milli Parkı’nı tercih ediyor.


Ana kaynak değerini su kuşlarının oluşturduğu Kuş Cenneti Milli Parkı, Asya-Avrupa-Afrika kıtaları arasında ana göç yolu üzerinde bulunuyor. Üç kıtanın su kuşları açısından hayati öneme haiz olan Kuş Gölü özellikle tepeli pelikanların ürediği en önemli alan olma özelliği taşıyor.


Tepeli pelikanlarla beraber kaşıkçı, gri balıkçıl, erguvani balıkçıl, çeltikçi, küçük karabatak, küçük akbalıkçıl, alacabalıkçıl, sığır balıkçılı, gece balıkçılı, üveyik, ishak kuşu, alaca ağaçkakan, çulha kuşu, bülbül gibi 70’e yakın kuş türü milli parkı ilkbaharda üreme alanı olarak tercih ediyor.


Yıl içerisinde toplam 266 kuş türünün beslenme ve barınma için kullandığı milli parkta üreme dönemi hava şartlarına göre Şubat ayı başında başlıyor ve Temmuz ayı sonuna kadar yumurtlama ve yavru büyütme dönemleri olarak devam ediyor.



Yılda 60 bin kişi ziyaret ediyor


Kuş Cenneti Milli Parkı’nın yılda ortalama 40 ila 60 bin arasında ziyaretçiye ev sahipliği yaptığının altını çizen yetkililer Milli Park’ta bulunan ziyaretçi merkezi, kuş tahnit müzesi ve kuş gözlem kulesi ile yerli ve yabancı turistlere kuş türleri hakkında bilgilendirmelerin yapıldığını ve ziyaretçilere kuş gözlem imkanı sunulduğunu ifade ettiler.




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