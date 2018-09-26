Abdullah Cömert davası Balıkesir'de görüldü

Yargıtay'ın bozduğu Abdullah Cömert davası Balıkesir'de yeniden görülmeye başlandı.

Gezi Parkı protestoları sırasında Hatay'da öldürülen Abdullah Cömert'in davası yeniden görülmeye başlandı. Davada yargılanan polis memuru A.K.'nin 13 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Sanık polis memurunun yeniden yargılanmasına başlandı. A.K., Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS yöntemiyle yeniden hakim karşısına çıktı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile birlikte adliyeye gelen Abdullah Cömet'in annesi Hatice Cömert, “Adalet için geldim. 16 saat sürdü. Adalet için geliyorum. Abdullah için geliyorum. Benim oğlum Antakya'da öldü ama olayı Balıkesir'e sürüklendi. Adalet istiyorum” dedi.

Abdullah Cömert'in avukatı Ömer Kavili ise, "Yargılamada usül kuralları çiğnendi. Müdahil avukatlar duruşmaya katılmadı. Olay yerini görmeyen, olay yerini incelemeyen hatta sanığın yüzünü bir kez bile görmeyen mahkeme heyeti karar verdi. Sanığın lehine olan karara uyma kararı verdi. Bu adalet mi? Adaletiniz ile bin yaşayın. Usül kurallarını çiğneyen bu mahkemeden karar çıkar, adalet çıkmaz. Kahrolsun, kahrolsun avukatlar" dedi.

19 Kasım'a ertelendi

Avukat Hatice Can ise, "Neredeyse, bu tür davalar cezasızlığa karşı mücadele şekline geliyor. Bugün de esasa uygun görüş okundu. Yargıtay önceki kararı bozmuştu. Bize de son sözler için süre verildi. Muhtemelen önümüzdeki celse bize son sözleri söylemek için süre verildi. Önümüzdeki celsede karar çıkar diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Abdullah Cömert'in abisi Adnan Cömert ise “Bu ülkede adalet yok görüyorsunuz. Kasten adam öldürüyor, sırtından vuruyor kasten öldürüyor masun bir genci ve bugün burada adalet çıkmadı, Türkiye'de adalet yok. Adalete zaten güvenin az olduğu bir ülkede artık diyecek bir şey yok. Adalet birilerinin elinde talimatla geliyor bu ülkede” dedi.

Son olarak konuşan Abdullah Cömert'in ablası Meryem Cömert Öz ise, “Buradaki adaletten kaçabiliyorsunuz da Allah'ın vereceği adaletten kaçabilecek misiniz? Sen katil A.K., kardeşimin yaktığın canını 5 yıl boyunca elin kolunu sallayarak gezerken iyi ediyorsun, bizden kaçabiliyorsun, adaletten kaçabiliyorsun, Allah'ın adaletinden ve vicdan azabından hiçbir zaman kurtulamayacaksın. Bunu böyle bil” dedi.

Dava 19 Kasım'a ertelendi.