ABİDE araştırma toplantısı yapıldı

Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması Çalışma Programı açılış töreninde öğretmenlerle bir araya geldi. 10 farklı ilçeden 32 ilgili branş öğretmeninin katılımlarıyla Balıkesir Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Merkezinde yapılacak ABİDE Araştırması Çalışmasında; öğrencilerin Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler alanlarında zihinsel becerilere sahip olma durumlarının ve bu becerilerle ilişkili özelliklerinin öğrenci, öğretmen, okul belirlenmesini amaçlanıyor.

Toplantı Balıkesir Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Merkezi ekibinin bilgilendirmesinden sonra, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız konuşmasında, “Birçok ilde olmayan böylesine kapsamlı bir ölçme değerlendirme merkezine sahip olmak bizler için büyük bir bahtiyarlık. Bu güzel merkezin vücuda gelmesinde emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu merkezin kapıları ilimizdeki öğretmenlerimizin tamamına açık. Öğretmen arkadaşlarımız yapacakları her türlü araştırma-değerlendirme çalışmasıyla ilgili merkezimizden destek alabileceklerdir” dedi.