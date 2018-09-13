Açık havada muhteşem konser

TRT Müzik'in ‘Alaturka Akşamları' programının sezon finalini Karesi Park'ta 15 bin kişi izledi.

Karesi Belediyesi halk konserlerine devam ediyor. TRT'nin Balıkesirli sanatçısı İsmail Özkan'ın sunuculuğunu yaptığı, TRT Müzik ekranlarından canlı olarak yayınlanan Alaturka Akşamlar'ın sezon finali Karesi Belediyesi'nin işletmesi Karesi Park'ta yapıldı. Konseri yaklaşık 15 bin vatandaş büyük bir ilgi ve coşkuyla takip etti. İsmail Özkan, Bülent Serttaş ve Aslı Hünel'in söylediği birbirinden güzel şarkılara hep birlikte eşlik eden binlerce vatandaş unutulmayacak bir akşam geçirdi.

Karesi Park'ta ikinci kez muhteşem bir konsere imza attıklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, "Muhteşem bir program oldu. Halkımızın ilgisi de oldukça yoğundu. Bir belediye başkanı olarak, yapmış olduğumuz bu parkta binlerce vatandaşımızı eğlenirken görmek beni çok mutlu etti. Biz bu şehre, bu şehrin insanlarına aşığız. Onlara unutamayacakları bir akşam yaşattığınız, Karesi'mizi şenlendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Konserin ardından Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ankara Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti.