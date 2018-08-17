Açıköğretim digital kitaba geçiyor

AÖF’de öğrenci kayıtları 11-21 eylül 2018 tarihleri arasında başlayacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Balıkesir Büro Yöneticisi Necati Eroğlu Anadolu Üniversitesinin“Hayallerin bir diplomaya sığmıyorsa” “İkinci Üniversite Üstelik Giriş Sınavsız” sloganıyla başlattıkları süreçle ilgili bilgiler verdi. Eroğlu, İkinci üniversite hakkından faydalanacak olanları, Meslek Yüksek okullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından önlisans diploması alarak ayrılmış olanlar, lisans programlarında okuyan/mezun olanlar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar ve diğer Yükseköğretim Kurumlarının Açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanların herhangi bir sınava girmeden ikinci üniversite kapsamında kayıt olabilecekleri bilgisini verdi.

Eroğlu, "Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunun Lisans Programından mezun olan veya okuyan öğrenciler Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin önlisans/ Lisans programlarından birine, Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin Önlisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine Açıköğretim Üniversitesi Bürolarına başvurmak suretiyle kayıt olabilirler"dedi.

Şube Müdürü Eroğlu, halen Açıköğretim Sistemi içerisinde İkinci Üniversite kapsamında 37 önlisans ve 18 Lisans programı bulunduğunu ve bu programlar içerisinde eğitim dilinin Arapça olduğu İlahiyat Önlisans Programı, yine eğitim dilinin İngilizce olduğu İşletme ve Uluslarararasıİlişkiler Programınında öğrencilerin yoğun ilgisini çektiğini belirtti.

"Açıköğretim dijital kitaba geçiyor"

Açık Öğretim Fakültesi Balıkesir Büro Yöneticisi Necati Eroğlu, bilginin sürekli güncellenmesi ve Türkiye’nin yeni yönetim sistemine geçmesi ile beraberinde getirdiği mevzuat değişiklikleri sebebiyle basılı malzemelerin güncelliğini hızla yitirdiğini söyledi. Öğrencilere daha güncel ve doğru bilgiyi sunabilmek için çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Eroğlu, bu nedenle 2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilere basılı kitap vermek yerine Anadolum e-kampüs sistemi aracılığıyla sunulacak olan dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemeleri sunacaklarını ifade etti.