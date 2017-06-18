Acil Afet Haberleşme Birimi TRAC Edremit Şubesi genel kurulu yapıldı

Dernek üyesi 31 üyenin 25 ‘nin katılımıyla gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul, günden gereği saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Divan Başkanlığına Coşkun Taşkın, kâtip üyeliklere Tolay Eceova ve Burak Girgin seçildi. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İrgörücü tarafından Faaliyet raporu okundu ve Genel Kurulca oylanarak kabul edildi.

Faaliyet raporunun ardından yapılan seçimler sonucunda oluşan yeni yönetim kurulu şöyle oluştu; Başkan İsmail İrgörücü, Başkan Yardımcısı Gökhan Yeler, Sayman Tolay Eceova, Sekreter Alper Alkaya, Üye Coşkun Taşkın, Denetim Kurulu Murat Anlayan, Selahattin Aksu, Atilla Çimen.

Amatör telsizciler, afet ve acil durumlarında yaşamsal önem taşıyan haberleşmeyi sağlayan ve tamamen gönüllü olarak çalışıyor. Resmiyette amatör olsalar da afet durumlarında tam bir profesyonel gibi davranıp yaşam kurtaran amatör telsizciler, kimi zaman bir depremin duyurulup acil yardım gitmesini sağlıyor, kimi zaman denizde batmak üzere bir balıkçı teknesinin “imdat” çığlığını yetkililere duyuruyor.

Seçim sonuçlarının ardından Şube Başkanı İsmail İrgörücü Edremit TRAC Şubesine ait olan Edremit Körfezine hitap eden Madra Rölesinin bakımlarının yapılarak faal tutulduğunu söyleyerek “Bölgemiz deprem bölgesi Allah göstermesin olası her türlü Acil afet durumunda haberleşme çok önemli bu konuda hazırlıklı olmalıyız. Duyarlı olan amatör telsizciliğe merak duyan vatandaşlarımızı derneğimize bekliyoruz. Bizlerle irtibata geçsinler Ayrıca Bizlere destek olarak bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ederim” dedi.