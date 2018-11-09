Açılışına 5 gün kalan AVM'de yangın çıktı

Balıkesir’de İzmir yolu üzerinde yeni inşaatı biten ve açılışına 5 gün kalan alışveriş merkezinde, elektrik kontağından yangın çıktı.
Balıkesir'de İzmir yolu üzerinde yeni inşaatı biten ve açılışına 5 gün kalan alışveriş merkezinde, elektrik kontağından yangın çıktı.
Balıkesir'de 14 Kasım'da açılması beklenen AVM'de mağaza düzenlemesi sırasında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın AVM'de çalışan işçilerin ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.