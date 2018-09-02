Açılışta kurdele yerine dikenli tel kestiler

Fotoğraf sanatçısı Ömer Lütfü Bakan’ın çektiği yakası çengelli iğneyle tutturulmuş bir gömleğin Ege’nin iki kıyısındaki dostluğu anlatmak için çekilen fotoğrafın yer aldığı tek fotoğraftan oluşan sergi loş bir ortamda sergilendi.

Bakan, "Sınırların olmadığı, insanların kardeş olduğu birbirlerine severek, dostça barışla yaklaştığı bir dünya olmalı. Ben Midilli Adası’nda sergi açtığımda oradaki Yunan kardeşlerimle, arkadaşlarımla o kadar güzel anlaştım ki o an da anladım bizim halk olarak birbirlerimizle bir derdimiz olmadığını. Bizim halklar olarak bir derdimiz yok." dedi.

Ömer Lütfü Bakan, "Dikenli tel bugün kurdelenin yerini aldı maalesef. Bir yere parmak basmak istedim. Onun için böyle bir sergi açtım." diye konuştu.

Açılışı gerçekleştiren Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ise “Başkan Yardımcım Mehmet Ertaş ile birlikte Ömer Lütfü Bakan tarafından A. Sıdıka Erke Etnografya Müzedi’nde düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdik. Bu güzel günde gerçekleştirdiği anlamlı sergi için Sn. Bakan’a teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık” dedi.