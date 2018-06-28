Açtırdığı Su Kuyusunda Toprak Altında kalarak can verdi

Edinilen bilgiye göre Dursunbey’e bağlı Demirciler Mahallesi Mezar arkası bölgesinde meydana gelen olayda, Ahmet Özdemir(62) isimli şahıs tarlasında su arama çalışması başlattı.

Kiraladığı kepçe ile 3-4 metre civarında kuyu kazdıran Özdemir, çıkan suyu incelemek için kuyuya indi. Bu esnada başka bir bölgede çalışan kepçe operatörü geri döndüğünde Ahmet Özdemir’i göremeyince açılan kuyunun çöktüğünü fark etti. Durumu hemen Jandarma ve sağlık ekiplerine bildiren operatör, mahalle sakinlerinden de yardım istedi. Olay yerine gelen Jandarma şahsın toprak yığını altında kalarak can verdiğini tespit etti. Olay yerine gelen Dursunbey Cumhuriyet Savcısı yaptığı incelemenin ardından toprak altında kalan Özdemir, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Şahsın cesedi Savcı tarafından yapılan ilk otopsinin ardından ayrıntılı otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’a sevk edildi. Olayla ilgili inceleme Jandarma tarafından sürdürülüyor.