Adliye kavşağı açılıyor

Balıkesir'in en büyük köprülüğü kavşağı olma özelliğini taşıyan Adliye Kavşağı 8 Ekim 2018 Pazartesi günü sabah saatlerinde trafiğe açılıyor. Yapımı beklenenden kısa sürede tamamlanan Adliye Kavşağı'ndaki çalışmalar son rötuşların yapılmasının ardından tamamlanacak.

Bir süredir şehir dışında olan ve son olarak Van Gürpınar'daki Güreş organizasyonundan Cuma gecesi geç saatlerde Balıkesir'e dönen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde Adliye Kavşağı'nı denetleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 2 geliş, 2 gidiş olmak üzere duble yol olarak uzun yıllardır Balıkesirliler'e hizmet veren eski yolun Adliye, Şehir Hastanesi'nin aynı bölgede olması ve yine aynı bölgede alışveriş merkezinin açılacak olması nedeniyle trafikte yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçecek olan Adliye Kavşağı, bundan sonra 8 şeritli olarak hizmet verecek.

2'şer şeritle 2 yan yolu da bünyesinde barındıran yol, 2'şer şeritli köprü ile şehiriçi trafiğine kalıcı bir çözüm getirecek. Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Şahin ve Kent Estetiği Daire Başkanı Kamil Sarı'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Zekai Kafaoğlu denetlemeler sırasında yaptığı açıklamada, kavşağın bitmek üzere olduğunu ve Pazartesi günü sabahın ilk ışıkları ile birlikte tüm yolların trafiğe açılacağını müjdeleyerek şunları söyledi “Adliye Kavşağı'nın tamamlamak üzereyiz. Allah nasip ederse Pazartesi günü sabahın ilk saatlerinde kavşağı trafiğe açmayı planlıyoruz. Artık son rötuşları yapıyoruz. Kaldırım düzenlemeleri, peyzaj düzenlemeleri devam ediyor. Pazar günü de çizgiler çizilerek Balıkesir'in en büyük kavşağını Balıkesirlilerin hizmetine sunmuş olacağız. Böylece şehir hastanesi, yeni açılacak alış-veriş merkezi, adliyenin trafik yoğunluğu ışıklara takılmadan devam edecek. Şavaştepe Caddesi'nden gelen araçlar Pamuklu Dokuma istikametine, şehir merkezinden gelen araçlarımızda yine İzmir istikametine ışıklara takılmadan geçebilecekler”dedi.

Her gün 20 bin kişi bu bölgeye deplase oluyor

Adliye önünde yapımı tamamlanmak üzere olan Köprülü Kavşak çalışması hakkında bu bölgenin önemine değinen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “Şehrin Karesi bölgesinden, Paşaalanı Mahallesi'nden araçların burada ışığa takılmadan yollarına devam edecek olmaları da şehir trafiğini rahatlatacak. Özellikle alışveriş merkezide açıldıktan sonra orada 150 ayrı işyeri olacak. Buralarda 1.500 kişinin çalışması söz konusu. 1.000 yataklı şehir hastanemiz, personeliyle birlikte ortalama günlük 10.000 poliklinik yapıyor. Bir de refakatçisi gelse ortalama 20.000 kişi bu tarafa geliyor. Bu nedenle kavşak oldukça önemliydi. Kısa sürede bu kavşağı tamamlayarak Balıkesir halkının hizmetine sunmuş olacağız. Emeği geçen arkadaşlarımızı yüklenici firmayı ve personelini, Fen İşleri Daire Başkanlığımız ve Kent Estetiği Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimizi kutluyorum”şeklinde konuştu.

Yaklaşık 30 milyona mal oldu

Adliye binası önündeki köprülü kavşağın yapım maliyetinin yaklaşık olarak 30 milyon TL civarında olduğu belirtilirken; kavşaktaki yolların toplam genişliğinin 16 metre olduğu ifade edildi. Köprülü Kavşak çalışmasındaki toplam yol uzunluğu 1.240 metre olarak açıklanırken; 1,5 metreden 2 ayrı kaldırım ve 1 metre genişliğindeki orta refüj çalışması da projenin içinde yer alan detaylar arasında yer aldı. Köprülü kavşakta 2'si kenar ayak olmak üzere toplam 10 ayak bulunduğu ifade edilirken; ayak açıklığı 27,35 metre, köprünün genişliği ise 20 metre olarak açıklandı. Köprünün toplam uzunluğu 643,5 metre, köprünün yaklaşım duvar uzunluğu ise 315 metre.