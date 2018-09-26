Adramytteion Antik Kentinde kazı sezonu bitti

H. Murat Özgen'in başkanlığında, 2012 yılından beri devam eden Adramytteion kazılarının bu yılki bölümü tamamlandı. 2012 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerin ilgili branşlarının da katılımıyla, Ören Mahallesi'n de yer alan Adramytteion Antik Kenti kazılarının bu yılki bölümü iki kilise üzerinde yoğunlaştı.

Yaklaşık 40 kişilik ekiple Temmuz ayında başlayan çalışmaların bu yıl ki bölümü tamamlandı. Yörenin tarihini gün ışığına çıkarmak için başlatılan çalışmalarda görev alan arkeologlar, Burhaniye'de çalışmaktan mutlu olduklarını dile getirirken, görevli akademisyenlerde kazının önümüzdeki yıl kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Kazının son haftasın girildiğini anlatan Dr. H. Sercan Sağlam, “Adramytteion arkeolojik kazıları kapsamında esasında çok daha önceden bir önceki çalışmalarda 2001-2006 arasında ortaya çıkarılmış olan ve bizimde C bölgesi içerisindeki Güney Kilise olarak adlandırdığımız bu yapıda 2 yazdan beri çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kilise Adramytteion arkeolojik kazılarının ilk başladığı dönem, bu antik kentin ortaya çıkması yerelde sükse yapmış önemli bir yapıdır. Fakat bu yapının hem mimari hem tarihi açısından eksiklikler olduğunu fark ettik. Biz de bu doğrultuda ekibimizle beraber burada çalışmalarımızı Kuzey Kilisede olduğu gibi yoğunlaştırdık” dedi. Kazıların Ören tepe bölgesinde sürdüğünü anlatan Öğretim Görevlisi Mustafa Akçaöz de, “Bu seneki kazı çalışmalarının şu anda bulunduğumuz Ören tepe yükseltisinde devam ediyoruz. Burada gördüğümüz çalışmalar, özellikle ilk olarak 2014 yılında sondaj tespiti ile rastladığımız kilise yapısının daha bütününü ortaya çıkarılması amacıyla devam ettirilmektedir. Daha önceki çalışmalarda, 800. yüzyılda inşa edilmiş olan kilisenin daha sonra 11. yüzyılda bir mezar şapele dönüştürülmesini tespit etmiştik. Bu seneki odağımız ise mezar şapel yapısının dış mekanı ve bu mekanın bütününün açığa çıkarılması ile ilişkiliydi. Aslında, Ören tepe yükseltisi üzerindeki kilisenin daha alt katlarında Roma dönemi mimarisiyle ilişkilendirilebilecek temel katmanları açığa çıkarılmış oldu. Bu sene artık kazının son bir haftasına girmiş bulunmaktayız. Bu alandaki ana odağımızdaki çalışmaları sonlandıracağız. Daha sonra, bütün burada elde ettiğimiz verileri her sene olduğu gibi İstanbul'da veya farklı disiplinlerden ve farklı şehirlerden çalışmalarımıza katılan hocalarla ekip çalışması dahilinde değerlendirirken, kazıya önümüzdeki yıl bıraktığımız yerden devam edeceğiz” dedi. Sinem Yıldırım ise, “İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi mezunuyum ben. Bu kazıda ilk senem. Güzel bir kazı dönemi geçirdik. Güzel bir çalışma ortamıydı. Güzel bir yerdeyiz zaten. Güzel bir kazı oldu” dedi. Zuhal Eylül İçli de, “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yüksek lisans öğrencisiyim. 5 senedir burada çalışmalara devam etmekteyim. Çalışmalarımız belli bir disiplin içinde devam etmektedir. Farklı disiplinlerle bir arada çalışmaktayız. Buranın halkı da bize oldukça destek vermektedir. O yüzden burada olmaktan mutluyum. Burhaniye'yi de gerçekten çok seviyorum” dedi.