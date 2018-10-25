Adramytteıon'dan Troas'a Kamplı Bisiklet Turu

27-29 Ekim 2018 tarihlerinde 2018 Troya Yılı dolayısıyla Adramytteion'dan Troas'a Kamplı Bisiklet Turu yapılacak. Bisiklet turuna 165 bisikletli katılacak.

Bisiklet turunda 27 Ekim 2018 Cumartesi günü sabah 09.00'da Burhaniye Ören Meydanı'nda başlayarak, aynı gün içinde Altınoluk'da Antandros Ören Yeri ziyareti, Assos Anti Kenti ziyaretleri yapılıp, Assos Kadırga Koyu'nda bir gece çadırlı kamp konaklaması ve Çanakkale bisiklet gruplarıyla buluşma gerçekleştirilecek. Kamp akşamı arkeoloji/felsefe/şiir söyleşileri, müzik dinletisi, belgesel film çekimi ve fotoğraf gibi bilim-kültür-sanat etkinlikleri ile devam edecek. 28 Ekim 2018 Pazar günü Assos'da sabah kahvaltısını takiben Adatepe Zeytinyağı Müzesi ziyareti ile Burhaniye-Ören'e geri dönülecek. Tura katılan bisikletliler, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılarak geçit töreninde yer alacaklar.