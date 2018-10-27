Adramytteion'dan Troas'a pedal çevirecekler

2018 Troya Yılı kapsamında tüm Türkiye'de düzenlenen çeşitli etkinliklerin biri de Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenleniyor. “Adramytteion'dan Troas'a Kamplı Bisiklet Turu” Burhaniye'nin Ören Mahallesinden başladı. Asos'a kadar pedal çevirecek olan 200 bisikletçiyi Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal uğurladı.

Adını verdiği Edremit Körfezi'nin doğu kıyısında yer alan ve günümüz Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'nde konumlanan Adramytteion antik kentinden Troy'ya selam götürülüyor. Adramytteion antik kentinden Asos'a bisiklet turu düzenlendi. 200 bisikletçinin katıldığı tur Ören Mahallesinden başladı. Bisikletçileri Adramytteion'dan uğurlayanlar ise Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu (BUBYO) Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan İlban, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sabri Pekşen ve Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel oldu.

Ören-Adramytteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği organizasyonunda, BUBYO, Burhaniye Kaymakamlığı, Burhaniye Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Burhaniye Ticaret Odası, Balıkesir Bisikletliler Derneği ve Sir Book Store paydaşlığında düzenlenen Bisiklet turu, Adramytteion'un başkenti Ören Mahallesinden start aldı. 200 bisikletçinin Asos'a kadar pedal çevireceği etkinlikte ayrıca arkeoloji, felsefe, şiir dinletileri gibi etkinlikler de yer alacak.

2018'in Troya yılı ilan edilmesiyle Burhaniye Belediyesi olarak ve organizasyona tüm destekçiler ile birlikte bir bisiklet turu planladıklarını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, "200 bisikletçimiz aracılığı ile Adramytteion'dan Troya'ya selamlarımızı götürüyoruz" diye belirtti.

Paydaşlardan biri olan BUBYO Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan İlban ise yaptığı açıklamada etikliğin Kültürel Turizme etkisini vurgulayarak, “Adramytteion'dan Troya'ya Bisiklet Turu 65 kilometre gibi uzun bir etaptan oluşuyor. Bu etkinlik ile hem Troya'nın önemini ön plana çıkartmak hem de mitolojik bağlantısı olan Adramytteion ve Troya arasındaki özel durumu turistik anlamda ve kültürel turizme katkı sağlamsı amacıyla bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.