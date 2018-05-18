Adsız Alkoliklerden alkol ve uyuşturucu uyarısı

Ayvalık’ta Marmara Bölge Toplantısı yapacaklarını anlatan Ş. Esen, günümüzde alkol ve uyuşturucunun çok büyük bir tehdit haline geldiğini söyledi.

Burhaniye Ali Çetinkaya Caddesinde büro açan Adsız Alkolikler Ayık Yaşam Gurubunun kurucusu Ş. Esen, üyelik için tek şartın içkiyi bırakma isteğinin olduğunu anlattı. Alkolü bırakmak isteyenleri beklediklerini anlatan Esen, “Günümüzde alkol ve uyuşturucu tehlikesi çok büyük. Burhaniye de son 2,5 yıl içinde 6 gencimizi bonzaiden kaybettik. Bunun önüne geçmek için el birliği ile çalışmamız gerekiyor. Biz burada alkolü ve uyuşturucuyu bırakmak isteyenlere yardımcı oluyoruz. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar diliyoruz. Gurubumuza katılmak için alkolü ve uyuşturucuyu bırakmak istemek yeterlidir. Burada terapi seansları yapıyoruz. Şu anda dar bir mekanda hizmet veriyoruz. Belediyeden geniş bir yer istiyoruz. Alkol ve uyuşturucu tehdidi çok büyük. Bunun önüne geçmek için el birliği ile çalışmalıyız. 25-26 Mayıs tarihlerinde Ayvalık Sarımsaklı’da bir otelde Adsız Alkolikler Marmara Bölge Toplantısını yapacağız. Toplantıya 150 kişinin katılmasını bekliyoruz” dedi.