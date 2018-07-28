Aeneas ile Troia’dan Antandros’a 2018 Troia Yılı Etkinlikleri başladı

Bu kapsamında Altınoluk Abdullah Efendi Konağı’nda Dr. Öğrt. Üyesi Sabriye Çelik Oğuz’un “İda’nın Bereketi” konulu kişisel sergisi, Öğrt. Görevlisi Gökçe Aysun Kılıç’ın “Antandros’un Zamane Kadınları” konulu kişisel baskı resim sergisi, Doç. Dr. Nuray Kıvançlı Gümüştekin’in “Geçmişten Tüten” konulu kişisel resim sergisi ve “Aeneas’la Troya’dan Antandros’a sergilerinin açılışı ve sanat teraslarında sanatsal sunumlar gerçekleştirildi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, “Dört yıl önce belediye başkanı olduğum süreçte kapanmak üzere olan bir dernek ve durdurulmaya çalışılan bir kazı ekibi devraldım. O günden bu noktaya gelmemiz hakikaten bana 4 yıllık süreç içresinde yaptığım belki de en işin bu olduğunu göstermektedir. Çünkü Antandros sadece Edremit’in değil, sadece Balıkesir’in veya Türkiye’nin değil korunması gerekli olan bir dünya mirasıdır. Ancak bu dünya mirasını koruyabilmekte el ele, gönül gönüle verirsek olur”dedi.

Antandros’un sadece Altınoluk’un değil, Edremit’in, Balıkesir’in değil Türkiye’nin, dünyanın mirası olduğunu vurgulayan Kafaoğlu, “Tarihi değerlerimizi ortaya çıkarmaya hazırız. Bu konuda dernek yetkililerini özellikle üniversitemizi, çalışmalırını artırmaya davet ediyorum. Tabiiki 2018 yılı Troia Yılı ilan edildi ama Troia’nın yıllarca bir geçmişi var. Bununla ilgili çalışmaları var üniversitelerin, kültür bakanlığının, belediyelerin, kalkınma ajanslarının çalışmaları var. Hep beraber biz de bu gayreti gösterirsek, niye gelecek yıllar Antandros yılları ilan edilmesin?” diye konuştu.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı da “Antandros derneği bizim ilçemizde başarılı çalışmalar yapan; güzel etkinlikler yapan bir derneğimiz. Geçtiğimiz yıl ilçemizde gerçekleştirdiğimiz Aeneas Rotası Çalıştayı çok başarılı bir çalışmaydı. Derneğimiz ile güzel çalışmalar yaptık derneğimiz ile birlikte. Bizlerde onların yanında olmaya devam edeceğiz.”dedi.

Etkinliklere Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıca vatandaş katıldı. Katılımcılara belgelerinin sunulmasının ardından müzik dinletisi ile ilk gün sona erdi. Müzik dinletisinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun İki Keklik Türküsüne eşlik ettiği gözlendi. Daha sonra protokol üyeleri teraslarda sergilenen sanatsal etkinlikleri ziyaret ederek sanatçılardan bilgiler aldılar. Haftasonu da devam edecek olan Aeneas ile Troia’dan Antandros’a 2018 Troia Yılı Etkinlikleri Altınoluk İda Sanat Teraslarında devam edecek.