Afrika pazarına BEST damgası

Yırcalı Holding bünyesinde yer alan Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri AŞ'nin (BEST) sponsorları arasında yer aldığı Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde, DEİK'in organizasyonunda Afrika'daki siyasi liderler ve üst düzey karar vericiler ile önemli portföy yöneticileri ve iş adamlarının bir araya geldiği foruma 30'un üzerinde Afrika ülkesinden 3 bin civarında iş adamı katıldı. BEST AŞ açısından hedef bölge konumunda olan Afrika Kıtası'yla ilgili organizasyonda gerek transformatör, gerekse enerji taahhüdü alanındaki BEST standı katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, tanıtım ve referans çalışmaları, birçok alanda bilgi ve tecrübeler ziyaretçilerle paylaşıldı. Gün boyu süren panellerde katılımcılar Afrika'daki başarı hikayelerini anlatırken, BEST AŞ Genel Müdürü Serdar Ünsal da bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda BEST tarafından tamamlanan ve planlanan yatırım ve projeler hakkında katılımcılarla bilgi paylaşımında bulunuldu.

Forumda tarım, gıda, makine-teçhizat, elektrik-elektronik ve inşaat-taahhüt sektörleri gibi birçok alanda büyük kitleler birbiriyle fikir alışverişinde bulunup, mevcut ticaret hacimlerinin artırılmasına yönelik yol haritaları oluşturmaya çalıştılar. Özellikle devlet delegasyonları ve özel şirketler arasında Afrika'da hayata geçirilecek projeler konusunda özel toplantılar düzenlenerek, oluşabilecek özel sektör yatırımlarının önünün açılması için çalışmalar icra edildi. BEST standı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Afrika ülkeleri bakan ve bakanlık yetkilileri ile Afrikalı iş adamları tarafından ziyaret edilerek, ziyaretçiler BEST'in başarısının devamı yönünde iyi dileklerini illettiler.