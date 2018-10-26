Ağaoğlu, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi

Balıkesir Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Gelişmeler' konulu konferansta Ekonomist Ali Ağaoğlu, Türkiye'deki ekonomik gelişmeler hakkında konuştu.

Ağaoğlu, Türkiye'nin 2018'deki avantaj ve dezavantajları üzerinden ekonomik değerlendirmede bulunurken, AK Parti'nin mali disiplini korumakla en iyi işi yaptığını söyledi.

Konferansın açılışında konuşma yapan Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula son günlerde yaşanan ekonomik gelişmelerden herkesin rahatsızlık duyduğunu belirterek, “Son günlerde dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmelere hepimizi tedirgin etmektedir. Bu süreçte nasıl bir yol izlemeliyiz, gelecekte ne gibi gelişmeler bizleri bekliyor, ticarette gelecek üç yıl nasıl bir yol haritası çizmeliyiz? Bu gibi konular hepimizin kafasını meşgul etmekte. Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası olarak bu sorulara biraz olsun yanıt bulabilmek ve üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla bugün bir araya geldik. Üç kurumun birlikte bu organizasyonu düzenlemesi ilimizdeki diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin buna katkı sağlaması bizim için çok önemli. Burada gösterilen birlik ve beraberlik duygusunun toplumumuzun tüm kesimlerinde ve ülkemizin bütününde görüyoruz. Toplum olarak gösterdiğimiz bu birlik ve beraberlikte tüm zorlukların üstesinden birlikte geleceğimize inanıyoruz. Amacımız diğer odalarımız ve borsalarımızın katkılarıyla, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bu tür organizasyonları her ay tekrarlamak, üyelerimizin işlerini geliştirmesine ve farkındalık oluşturmasına katkı sağlamaktır” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından ekonomik gelişmelerle ilgili sunumuna geçen Ekonomist Ali Ağaoğlu, “Yakın zamanda neler geldi başımıza, önümüzdeki dönem için neler bekliyoruz konularından bahsedeceğim. Önümüzdeki dönemde bizi bekleyen birkaç sıkıntıdan bir tanesi parasal kısırlaşma gibi bir süreç başladı, parasal gerilemenin sonuna geldik biz. Trump sabah ilk baktığım sayfaların başında geldi. Bugün ne saçmalamış ya da bugün başımıza ne bela açacak diye sabah ilk işim Trump'u takip etmek oluyor. Trump gibi küresel ideal savaşları önümüzdeki dönemde bizim başımıza biraz daha bela açacak. Bunun ardında içeride neler olup bitiyor buna bakacağım. Özellikle de bugün Merkez Bankası herhangi bir faiz değişikliği yapmadı. Faiz tarafında bazı sıkıntılarımız var. Ama özellikle açmazın sadece faiz artışı ne yazık ki baş edebilecek durumda değiliz” diye konuştu.

Mali disiplin iyi durumda

Türkiye'nin avantajları ile ilgili değerlendirmede bulunan Ali Ağaoğlu konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

“2018'in avantajlar ve dezavantajlarından oluşan bir liste yaptım. Hepsi hemen etkili olmayabilir ama orta ve uzun vadede etkili olacaklardır. Yine de avantajlar ve dezavantajlara baktığımızda; avantajlar kısmında geçen sene Kredi Garanti Fonu var, bizi biraz rahatlattı. Ama o dönem çıktığında da söyledim; iyi bir enstrüman ancak hoyrat kullanılır. Çok hızlı bir şekilde bunu verdik ve açıkçası hak edene de hak etmeyene de bunu verdik. Küçük, orta işletmelerin içinde gerçekten çok iyi iş yapan, çok başarılı yönetim şirketleri var ki bunlar sıkıntıya girmiş bunlara ayakta tutmak iyi bir şey. Ama onlara da destek verdik. Bunları yaparken de geçen sene yaşayacağımız sıkıntıyı bu seneye erteledik. Bunun yanında turizmde 2017 rakamlarına ulaşamadık ama iyi gittik. Petrol fiyatları hariç emtia fiyatlarının aşağıda kalması bizi rahatlattı. Zaten bizim cari açığımız da başta petrol ve doğalgazdan kaynaklı enerji fiyatlarından geliyor. AB ile ilişkilerimiz normalleşmeye başladı. Yalnız herhangi bir krizde AB'nin bize yardım edeceğini zannetmiyorum. Ama İran tüm yaptırımlara rağmen bizim ticari anlamda iyi bir partnerimiz olabilir. Avantajlar kısmında mali disiplini korumamız bize çok artı yazdı. Mali disiplini korumak AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı en iyi işti. Şu anda mali disiplinimiz bozulmakla birlikte iyi durumda.”