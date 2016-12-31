AGD yılbaşı kutlamalarını protesto etti

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Balıkesir Şubesi yılbaşı kutlamalarını protesto ederek, Balıkesirlileri Mekke’nin fetih programına davet etti.

AGD Balıkesir Şubesi AHP Meydanında düzenledikleri etkinlikle yılbaşı kutlamalarını protesto etti. Mehteran takımımın verdiği mini konserin ardından AGD Balıkesir Şube Başkanı Ersin Güçlü, yaptığı konuşmada yeryüzünün ilk binası Kâbe’nin bulunduğu şehir olan Mekke’nin İslam Ordularınca 1 Ocak 630 tarihinde fethedildiğini hatırlatarak "Fetih, bir beldenin ve o beldede yaşayan insanların dimağlarının İslam’a açılmasıdır. Fetih, küfrün, karanlığının, vahyin berraklığıyla silinmesidir. Fetih, sonradan olma ilahlara reddiyedir. Fetih, insanların temel hak ve özgürlüklerini gasp eden zulüm düzeninden adil bir düzene geçen yolun açılmasıdır. Fetih; insanın, toplumun ve tabiatın, sevgiyle, merhametle ve adaletle buluşmasıdır. Fetih sadece hakkın hakimiyeti için çıkılan bir seferin sonucu değil; bilakis o sefere çıkabilme dirayetidir. Fetih işgal değildir. Fetih bir ırkın diğer ırkı tarumar etmesi değildir, bir bölgenin halkının diğer bölge halkım sömürmesi değildir. Enerji kaynaklarını, yer altı ve yer üstü zenginliklerini ele geçirmek için savaşanlar, insanları imha etmek için savaşanlar bunu anlayamaz" dedi.



"Müslüman ahlakının vazgeçilmezleri olduğuna inanırlar"

Günümüz Müslümanlarının Mekke’nin Fethi’nden çıkaracağı bazı dersler olduğuna dikkat çeken Başkan Güçlü "Öncelikle Müslümanlar verdikleri sözü tutarlar yaptıkları antlaşmayı bozmazlar. Zaferin Allah’tan olduğuna inanırlar. Sabrın ve fedakarlığın Müslümanca bir yaşam tarzının gereği olduğunu bilirler. Zafere giden yolda en büyük gücün inanç olduğunun farkındadırlar. Emaneti ehil ellere teslim etmek gerektiğine inanırlar. Fethin gayesinin ganimet elde etmek değil, yürekleri kazanmak olduğunu bilirler. Bir Müslüman’ın gücü nispetinde tüm yeryüzünden sorumlu olduğunu bilirler. Tevazünün, vefanın ve sadakatin Müslüman ahlakının vazgeçilmezleri olduğuna inanırlar. Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bu coğrafyanın, haremin İslam olduğuna, bu topraklan bize yurt yapan anlayışın fetih ruhu olduğuna inanıyoruz. İnsanımızı kültür emperyalizminin yanında değil, fetih ruhunun yanında durmaya çağıyoruz. Bu akşam tüm halkımızı çocuklan ile birlikte Kurtdereli Spor Salonuna, Mekke’nin Fethi Programına davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

AGD’li grup basın açıklamasının ardından tekbir getirdikten sonra dağıldı.