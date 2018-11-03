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Ağılına girip kuzularına zarar verdiğini iddia ettiği köpeği öldürdü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir fabrikanın köpeği, av tüfeğiyle öldürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir fabrikanın köpeği, av tüfeğiyle öldürüldü.


İddiaya göre, bekçi köpeğinin fabrikanın hemen yanında bulunan bir ağıla girip, kuzularına zarar verdiğini iddia eden H.A. tarafından ruhsatlı av tüfeği ile vurularak öldürüldü.


Fabrika sahipleri ve çalışanları bekçi köpeği olarak besledikleri hayvanı tüfekle vurup öldürdüğü gerekçesiyle komşuları H.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.


Olay yerine gelen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tahkikat başlattı.

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