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16 Ağustos 2018 09:57

Ağır yaralanan köpek tedaviye alındı

Balıkesir’de bacaklarında çapraz olarak kesikler olan ve ağır yaralı halde bulunan kangal cinsi köpek hayvanseverlerin yardımı ile tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan köpek tedaviye alındı

16 Ağustos 2018 09:57


Balıkesir’de tren garının yakınlarında ağır yaralı olarak bulunan kangal cinsi köpeğe hayvanseverler sahip çıktı. Bacaklarında çapraz olarak kesikler bulunan ve büyük acı yaşayan köpek tedavi için İstanbul’a götürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı E.Yasin Yılmaz, kendilerine gelen ihbarla yola çıktıklarını ve köpeği gördükleri zaman şok olduklarını söyledi. Yılmaz, "Başına ne geldi bilmiyoruz. Ancak bu tip vakalar Balikesir’de bir ilk değil. Gönüllü besleme ve tedavilerde sokak hayvanlarına destek olan Leyla Hanim bu hayvanı bularak yardım istiyor. Konu bize ulaştı bizde yola acil olarak çıktık. Köpek, Balikesir’de acil kliniğe alınmış ancak daha detaylı tetkik ve tedavi için İstanbul’a getirdik" dedi.


Başkan Yılmaz, hayvanın tren garı yakınlarında bulunmasının akla tren kazasını getirdiğini ancak bacakların çapraz kesikler olması ve sinirlerin kopmamış olmasının kendilerini düşündürdüğünü söyledi. Ayrıca tedaviye alınan kangal cinsi köpeğin erkek veterineri görünce saldırgan hale geçmesi kadın veterinere ise kendini sevdirmesi yine düşündürücü bir davranış olduğunu açıkladı. Bacaklarındaki tendon sinirler ile ön ile arka bacak durduğunu ancak kuyruğun tamamen sıyrılmış olduğunu kaydeden Yılmaz, hayvanın ateşinin ise 40.8 olarak ölçüldüğünü söylerken, "İstanbul’da acil müdahale ile bu durum şimdilik düzeltildi.Ne yazık ki arka bir bacağı ve kuyruğu tamamen kaybedecek. Ön kolda da kayıp var bunun için ise protez yaptıracağız" şeklinde konuştu.


Öte yandan, yaralı köpeğin iyileşme safhasına geçtiği anda ayağına protez takılacağı ve maliyetini 7 bin TL olduğu kaydedildi. Protez için gerekli ücretin bulunması için ise hayvanseverler destek beklediklerini açıkladı.




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