Ağlatan yüzük

Burhaniye'de bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir nedenle parmağının şişmesi sonucu yüzüğü çıkaramayınca morluk oluşan bir kadın, Burhaniye İtfaiye Amirliği ekiplerine müracaat etti. Büyük acı yaşayan kadının parmağından yüzük ekiplerin büyük bir uğraşı sonucu kesilerek çıkartıldı. Büyük acı yaşayan kadının eline ardından soğuk pres uygulandı. Aile, ekiplere teşekkür etti.