Ağustos böceği ile karınca oyunu beğenildi

Oyun izleyenlerden tam not aldı.

23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu 1-G sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Ünal Yenigün ile birlikte hazırladıkları "Ağustos Böceği ile Karınca" isimli drama çalışmasını okul bahçesinde sergilediler. BENGİ projesi kapsamında çalışma ve etkinliklerin devam etmekte olduğunu söyleyen 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu Müdürü Mustafa Demiral "Yaptığımız çalışmalar amacına ulaşmaktadır. Başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenimiz Ünal Yenigün’e,velilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.