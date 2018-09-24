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Ahırda çıkan yangında 2 kişi zehirlendi

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Emirler Mahallesi’nde bir ahırda çıkan yangında 2 kişi dumandan zehirlendi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Emirler Mahallesi'nde bir ahırda çıkan yangında 2 kişi dumandan zehirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Emirler Mahallesi'nde Halil Yüksek'e ait ahırda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında Kadriye Yüksek (50) ve Derya Sivri (16) dumandan etkilenirken, içerideki hayvanlar tahliye edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, ahırda maddi hasar meydana geldi. Yangında dumandan etkilenen Kadriye Yüksek ve Derya Sivri (16) ise Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadriye Yüksek tedavisi sonrası taburcu edilirken, Derya Sivri'nin tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırıldığı öğrenildi.

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