Ahşap boyama yaparak bütçelerine katkı sağlıyorlar

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Akçaova Mahallesinde bayanlar ahşap boyayarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Mahallelerinde daha önce açılan ahşap boyama kursuna katılarak mesleği öğrenen bayanlar evlerinde ahşap boyayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Akçaova Mahallesinden Fatma Doğrul, ahşap boyama kursunda öğrendiği bilgileri evinde amatörce denemeler yaparak geliştirdiğini, yaptığı çalışmaları sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla paylaştığını ve çok sayıda talep aldığını fakat taleplere yetişemediğini söylüyor. Fatma Doğrul "Ahşap boyama bir günde bitmiyor, birkaç gün sürüyor. Sehpa boyama işi bir haftayı geçiyor, bütçeye de katkı sağlıyor. Motifleri istek doğrultusunda yapıyorum, bana bırakırlarsa kendim seçip, ham ahşap olarak kendim alıyor ve yapıyorum. Aile bütçemize de katkısı oluyor. Boş zamanlarımızı da değerlendiriyorum, kırsal yer olduğu için hayvanlarımız oluyor, onların bakımlarını da yapıyoruz" şeklinde konuştu.