Aiko Dünya Başkanı Bandırma’da

Eylül ayında Erdek’te yapılması planlanan AIKO Eğitim Kampı için planlanan yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Bandırma’ya gelen Jonkers, Türkiye Temsilcisi Başkanı Uğur Baran ile eğitim semineri verdi.

Seminerin başarılı bir şekilde geçtiğini ifade eden Dave Jonkers, “Sporcularımızın azminden ve çalışma disiplininden oldukça memnun oldum. Hepsi saygıyı hak ediyorlar. AIKO dünyanın her yerinde temsil edilmektedir. Türkiye’de de Uğur Baran öncülüğünde hızlı bir ivme kazanmıştır. Siz değerli sporcularımızda çalışma azminizle, isteğinizle ve çalışmayla başarılar elde edeceksiniz. Bugün yaptığımız bu çalışmalarda ben sizlerde bu ışığı görüyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AIKO Türkiye Temsilcisi Uğur Baran, Ashihara Karate’nin Türkiye’de çok önemli bir yerinin olduğunu ifade etti. Uğur Baran, “Ashihara Karate hak ettiği değere hızlı bir şekilde kavuşmaya başlamıştır. Birçok kulübümüz AIKO çatısı altında birleşmiştir. AIKO ilerleyen günlerde etkinliklerini artırarak devam edecek. Akademi Bandırma Dövüş Sanatları Kulübümüzde diğer kulüplerimiz gibi güzide kulüplerimizden biridir. Kısa zamanda doğru yönetim ve değerli hocalarıyla Türkiye genelinde önemli başarılar elde etmişlerdir. Uluslararası arenada da kulüplerimizin değerli sporcuları ülkemize başarılar getirecektir. Bizler de ülkemize daha fazla başarı getirebilmek için var gücümüzle çalışacağız ve siz değerli sporcularımızla büyüyeceğiz” diye konuştu.