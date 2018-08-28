Masterclass öğrencileri, 4 Eylül’de Alibey Kültür Merkezi’nde verecekleri konserle eğitimlerini tamamlayacak. Gecede İdil Biret de eserlerini seslendirecek.

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nde 28 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında düzenlenen piyano masterclassına Türkiye genelinde çeşitli konservatuarlarda eğitim gören 7’si kız 9 öğrenci katıldı.

12 yıldır olduğu gibi yine dünyaca ünlü piyanist İdil Biret’ten ders alan masterclass öğrencileri, eğitimlerinin sonunda Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan Kültür ve Sanat Günleri kapsamında 4 Eylül’de Alibey Kültür Merkezi’nde bir konser verecek. Konserin sonunda İdil Biret de kendisinin repertuarından seçeceği eserleri seslendirecek.

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi ile Ayvalık Kültür ve Sanat Vakfı (AKSV) kurucusu Prof. Dr. Filiz Ali, "Cunda Adası’nın zeytinlikleriyle denizi arasında kalmış iki taş evde başladığımız Ayvalık Yaylı Çalgılar ve Oda Müziği Uzmanlık Kursu aradan geçen süre içinde büyüdü, zamana yayıldı ve AIMA’ya dönüştü. Sonunda da 2011 yılında AKSV kuruldu. AIMA bu yıl 20’inci yılını kutladı. Bugüne kadar bize destek olan tüm sanatseverlere, hayatını müziğe adamış gençlere katkıda bulunan, bulunacak olan herkese teşekkürlerimizi sunarız" dedi.