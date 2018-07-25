yılına ait yaz dönemi etkinlikleri kapsamında düzenlenen keman ve viyola kursunda eğitim gören 14 öğrenci tarafından verilen masterclass konseri yoğun ilgi gördü.

İtalya’dan Marco Misciogna, Türkiye’den Pelin Halkacı Akın ve Fransa’dan Nicolas Dautricourt tarafından verilen keman ve viyola masterclassının ardından Ayvalık Belediyesi’ne ait Cunda-Alibey Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayan ve yaklaşık 150 sanatseverin katıldığı konserde klasik müziğin en zor parçalarını başarıyla seslendiren 14 öğrencinin performansı dakikalarca alkışlandı.

Piyano da İris Şentürkler ve Beril Eren’in eşlik ettiği AİMA öğrencilerinden İlke Işık Tuncer, Çaykovski’nin Valse-Scherzo adlı eserini büyük bir başarıyla icra etti. 13 yaşındaki öğrenci, performansıyla konseri izleyen sanatseverlerden tam not aldı.

Zeynep Ceritoğlu’nun sponsorluğunu üstlendiği masterclas konserinin 2. bölümünde Marco Misciagna, Pelin Halkacı Akın ve Nicolas Dautricourt tek tek sahneye gelerek birbirinden başarılı performanslarını seçkin müzikseverlerle paylaştı.

AİMA’nın unutulmaz masterclass konseriyle ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan AİMA Başkanı Prof. Filiz Ali, akademinin 20. Yıldönümünde tıpkı ilk yılda olduğu kadar büyük bir heyecanı yaşadıklarını vurguladı.

AİMA’nın her masterclassında yeni yeteneklerle tanıştıklarını ifade eden Filiz Ali, “Bu yıl çok çalışan yetenekli öğrencilerimiz akademimizdeki masterclasslara katıldı. Hocalarımızla birlikte güzel ve yoğun çalışmalı bir hafta geçirdik. Bu akşam konserimizde olukça güzel geçti.” dedi.

Masterclass çalışmalarının değişik yaştaki konservatuar öğrencilerinin akademi de aldıkları yüksek bir eğitim olduğunu hatırlatan Filiz Ali, “Buradaki masterclasslarda, yurt dışından gelen önemli müzik eğitimcilerinin yanı sıra farklı kentlerden gelen öğretmenlerden müzik adına farklı eğitimler alıyorlar. Bunun sonucunda da her masterclass öğrencisi gelecekteki sanat hayatlarında çok daha ileriye gitmelerinin önü açılmış oluyor” diye konuştu.

Öte yandan AİMA’nın masterclass ve konserinin sponsoru Zeynep Ceritoğlu da klasik müzik alanında yeni yeteneklerin ortaya çıkartılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, böylesi bir misyonu üstlendiği için AİMA Başkanı Prof. Filiz Ali ile emeği geçen herkese teşekkür etti.